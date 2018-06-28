Son dakika… Gürsel Erol ihraç istemiyle disipline sevk edildi

24 Haziran'da alınan sonucu eleştiren ve "İktidar olamamışsanız bunun bedelinin bir karşılığı olması lazım" diyen CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, partiden kesin istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Karar, Parti Meclisi'nde oy çokluğuyla alındı.

CHP Parti Meclisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran ve eylem çağrısı yapan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verildi.

41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili seçilen Erol, seçim sonuçları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmiş ve oturma eylemi çağrısı yapmıştı. Tüzük gereği istifa çağrısına ceza verilemiyor ancak oturma eylemi çağrısı nedeniyle Erol, “tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle” Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karar oy çokluğu ile alındı ve 60 kişilik PM’de 14 üye ret oyu verdi.

İLGİLİ HABER CHP Tunceli'den, Gürsel Erol'a sert tepki

Disiplin kararının ‘tedbirli' olması nedeniyle Erol hakkında karar verilene kadar parti çalımlarına katılamayacak, parti adına açıklama da yapamayacak. Erol, gelen merkez önünde yapmayı planladığı oturma eylemini de gerçekleştirmemişti.

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan milletvekilleri arasında Eren Erdem, Necati Yılmaz, Erdal Aksünger de bulunuyordu. Ancak istifa çağrısı disipline gönderme gerekçesi olmadığından bu isimler için bir dosya oluşturulmadı.