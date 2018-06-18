Son Dakika… YSK Başkanı Güven: Oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931

YSK Başkanı Sadi Güven, yurt dışında oy kullananların sayısını açıkladı. Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven’den 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Güven, Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 931 olduğunu söyledi. Güven, sayının bugün ve yarın daha da artacağını belirtti.

SANDIKLARIN TAŞINMASI

Sandıkların taşınmasıyla ilgili de bilgi veren Güven, “Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724. Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK’ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu” ifadelerini kullandı. AA