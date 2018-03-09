Son dakika haberi… Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı’nın aracına silahlı saldırı

Gelen son dakika haberine göre; Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtuldu.





Olayın ardından Mircan ifade vermek için Fatih Polis Merkezi Amirliğine gitti. İfadesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mircan “Olayın siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“DAHA ÖNCE DE YAŞADIK”

Olay anını da anlatan Mircan “ Bugün 20.30 gibi Sultanbeyli'de bir toplantımız vardı, 22.00'da toplantımızı bitirdik. Oradan eve giderken orman yolunda, önümüze bir araç kırdı, akabinde silah sesleri duyduk, çok sayıda ateş ettiler. Bunun üzerine biz de karşılık vermek üzere kapıyı açtık, onlar da hızlı bir şekilde gittiler. Daha önceden buna benzer bir çok olay yaşamıştık. Allah’a hamdolsun, hiçbir can kaybımız yok, hiçbir şekilde yaramız yok. Daha önceden biliyorsunuz Miraç Ural'da bizi tehdit etmişti, buna benzer bir çok olay olmuştu. Daha önceden de şoförümüz yaralanmıştı. Buna benzer olaylar yaşanabiliyor” dedi.

“ÇOK SAYIDA TEHDİT ALIYORUZ”

Mircan sosyal medyadan çok fazla tehdit aldıklarını belirterek “Bir araçta üç kişi görebildik, diğer araçta kaç kişi olduklarını göremedik. Bugün için böyle bir tehdit almadık, daha önceden biz sosyal medyadan çok sayıda tehdit alıyoruz. Şahsi bir husumetimizin olduğu kimse yoktur, siyasi olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu. AJANSLAR