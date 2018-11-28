Son dakika haberi… Arnavutköy’de fabrika yangını!

Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde ofis mobilyaları üreten iki fabrikanın içinde bulunduğu 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın için birçok ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerine yardım eden fabrika sahipleri dumandan etkilendi.

Haraççı Mahallesi Hadımköy-Haraççı Yolu üzerinde bulunan 4 katlı ve içerisinde iki farklı fabrikanın bulunduğu binanın çatı katında gece 22.00’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin fark ettiği ve itfaiyeye haber verdiği yangın kısa sürede binanın çatı katını tamamen sardı. İLGİLİ HABER Kayseri Çarşısı'nda yangın... 67 kuyumcudaki 5 tonluk altın eridi KULLANILAMAZ HALE GELDİ Fabrika sahipleri, itfaiye ekiplerine yardım etmek isterken çıkan dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucu yangın söndürülürken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. DHA İLGİLİ HABER Fatih'te korkutan yangın!

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