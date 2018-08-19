Son dakika haberi… Benzini biten motosiklet Avrasya Tüneli’ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı

DHA'nın servis ettiği habere göre, Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Polisin, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı incelemeye aldığı öğrenildi. İnceleme sonucunda şüpheli bir durum bulunamayınca Avrasya Tüneli trafiğe yeniden açıldı. Şüpheli aracın benzini biten motosiklet olduğu anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada Avrasya Tüneli’nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

İstanbul Valiliği’nce Twitter’dan yapılan açıklamada, “Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli’nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur.” ifadesi kullanıldı.

Benzini biten motosikletin şüpheli görülmesi üzerine kapatılan Avrasya Tüneli, motosikletin sahibinin gelmesi ve incelemenin ardından trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği tarafından “Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya tünelinde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur.” açıklaması yapılmıştı.

VALİLİK TRAFİĞİN AÇILDIĞINI HEMEN DUYURDU

İstanbul Valiliği Twitter hesabından yaptığı yeni bir açıklamada, “incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır” denildi. İstanbul Valiliği yapılan açıklamada, “Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı