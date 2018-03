Son dakika haberi… Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Almanya’ya nota verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. Toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu. Bozdağ yaptığı son dakika açıklamasında "Afrin Harekatı başladığı günden bu yana 42 şehit 202 yaralı askerimiz var" dedi. Bozdağ ayrıca, Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Almanya Büyükelçisi'ne nota verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat sürdü. Toplantının ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ kameraların karşısına geçti.

Bekir Bozdağ’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İRAN’DA DÜŞEN JET

11 Mart Pazar günü Başaran Holdinge ait özel jetin Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye'ye gelirken İran sınırları içerisinde düştüğünü ve uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın hayatını kaybettiğini kaydeden Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Uçağın enkazına ulaşıldığını, kara kutunun ele geçirildiğini ve hayatını kaybedenlerin naaşlarına ulaşıldığını söyleyen Bozdağ, “Olayın duyulduğu andan itibaren Başbakanlıkta bir kriz merkezi oluşturuldu. Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarımız, AFAD yetkilileri hep beraber olayı yakından takip ettiler. Tahran Büyükelçiliğimiz de olayı yakından takip etti. Ailelerle de irtibat kuruldu. Türkiye'den oraya hem arama kurtarma ekibi hem kaza kırım ekibi İranlılar yetkililerle işbirliği yapmak ve birlikte çalışmak üzere gönderildi. Kazanın kesin nedeni henüz belli değil. Değişik tahminler var, değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden sonra ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI: 42 ŞEHİT 202 YARALI

Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin bölgesini terör unsurlarından temizlemek, bölgedeki sivil halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmak ve bölgede huzur istikrar ve barış ortamını yeniden inşa etmek maksadıyla başladığı günden beri başarıyla sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar 42 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 202 kahraman vatan evladımız da yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye'ye atılan roketler ve yapılan saldırılar sonucunda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK,YPG, PYD ve DEAŞ terör örgütü mensubu şu an itibariyle en son aldığım rakam 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin'in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. İnşallah yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin zulmünden baskısından kurtarılmış olacaktır. Kontrol altına alınan toplam alan şu an itibariyle bin 102 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Harekat alanının bin 920 kilometrekare olduğunu düşünürsek şuan itibariyle bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmış durumdadır. Kontrol altına alınan yerlerde teröristlerden temizlenen her bölge alt ve üst yapısı süratli bir şekilde imar edilecek, bölgede her türlü güvenlik riskleri ortadan kaldıracak, bölge siviller için yaşanılır hale getirilecek.

TSK SİVİLLERİ HEDEF ALMAMIŞTIR

Afrin’deki durum Türkiye’nin tezlerini doğruluyor. TSK bölgede hiçbir sivili hedef almamıştır.”

ALMANYA’YA NOTA VERİLDİ

Bozdağ, Almanya’daki PKK saldırıları için “Bu saldırılardan büyük endişe duyuyoruz. Orada yaşayan Türklerin güvenliğinden Alman Hükümeti sorumludur. Bu süren yargılamalarda cezalandırılan birine rastlamadım. Alman Devleti’nin sessizliği düşündürücü. Almanya Büyükelçisi’ne bugün nota verildi” dedi.

IRAK’TA PKK’YA ORTAK OPERASYON

Irak Hükümeti ile görüşmeler olumlu geçti. Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar.”

ABD İLE MENBİÇ GÖRÜŞMELERİ

Müzakere sonunda belli bir noktaya gelindi. Anlaşma sağlanamazsa Türki,iye teröristleri temizlemeye kararlı.



AYRINTILAR GELİYOR