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Son dakika haberi… Balık’ın tahliyesi durduruldu

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun siyaset yaptıkları dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık için verilen tahliye kararı durduruldu. Balık, FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyordu.

android-time 18:48
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Son dakika haberi… Balık’ın tahliyesi durduruldu
Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun siyaset yaptıkları dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık için verilen tahliye kararı durduruldu. Balık, FETÖ üyesi olmaktan yargılanıyordu.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık’ı, “Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık’ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulunmuştu. Başsavcılığın itirazını değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık’ın tutuklanmasına karar erdi. Mahkeme kararı, sanık Balık cezaevinden tahliye edilmeden uygulamaya konuldu. AA

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Son güncelleme: android-time 19:3720.12.2018
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