Son dakika haberi… Balyoz kumpası savcısına 10 yıl hapis

İstanbul 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Kırbaş beraatını ve tahliyesini talep etti.
10 YIL VERİLDİ
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Savaş Kırbaş'ı, suçun işleniş biçimi, zamanı dikkate alarak “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yaparak Kırbaş hakkında 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme tahliye talebini de reddederek Kırbaş'ın tutukluluğuna devam kararı verdi.
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