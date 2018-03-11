Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… Başaran Holding’den İran’da düşen uçak için ilk açıklama

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın kızının da çinde olduğu düşen jetle ilgili Başaran Holding'den son dakika bir açıklama geldi. Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu." dedi.

android-time 20:54 11 Mart 2018
Haberler Gündem
Son dakika haberi… Başaran Holding’den İran’da düşen uçak için ilk açıklama
Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın kızının da çinde olduğu düşen jetle ilgili Başaran Holding'den son dakika bir açıklama geldi. Holding'e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, "Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu." dedi.

Başaran Holding’e bağlı inşaat şirketinin Genel Müdürü Levent Tuna, İran’da düşen jetle ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Tuna, “Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul’da” dedi.

İLGİLİ HABERBekarlığa veda partisinden dönüyorlardıBekarlığa veda partisinden dönüyorlardı

“UÇUŞ BİLGİSİNDEN HABERİM YOKTU”

Levent Tuna, “Uçuş bilgisinden benim haberim yoktu. Benim için de sürpriz oldu. Hala haberin doğru olduğuna inanmak istemiyoruz. Hüseyin Beyin (Holding sahibi Hüseyin Başaran) durumu iyi. Kendisi şuan İstanbul’da” dedi.

Tuna’nın verdiği bilgiye göre Hüseyin Başaran’ın biri kız iki çocuğu bulunuyordu.

İLGİLİ HABERİran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolcuların isimleri belli olduİran'da düşen Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolcuların isimleri belli oldu

 

İLGİLİ HABERÜnlülerin tasarımcısı da kazada hayatını kaybettiÜnlülerin tasarımcısı da kazada hayatını kaybetti
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar