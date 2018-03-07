Çanakkale Ayvacık’ta korkutan deprem! (Kandilli Rasathanesi son depremler)

Çanakkale'den gelen son dakika haberinde Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale’nin Aycacık ilçesinde son dakika deprem meydana geldiği bildiriliyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 19.02'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7.1 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise 3.9 olarak depremin şiddetini 3.7 olarak revize etti.

BİNGÖL’DE DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Bingöl’de bu sabah 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre saat 03.33’te yerin 8,5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Bingöl olan 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin Elazığ ve Tunceli gibi çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.



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