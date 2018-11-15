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Son dakika haberi… Erdoğan’dan flaş telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.

android-time 18:47
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Son dakika haberi… Erdoğan’dan flaş telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.

TÜLİN BUMİN'E TAZİYE TELEFONU

Bu arada Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i de telefonla arayarak taziyelerini iletti.  DHA

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Son güncelleme: android-time 20:0715.11.2018
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