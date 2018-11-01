Son dakika haberi… Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hakimler meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya’yı meslekten ihraç etti.

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Öksüz, Savcı Cihan Ergün’e verdiği ifadede, Ankara’ya tarla bakmaya geldiğini öne sürmüştü. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Öksüz, Hâkim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren Hâkim Çetin Sönmez de başvuruyu reddetmişti. Öksüz 21 dakika kaldığı Sincan’daki adliyeden çıkıp, kayıplara karışmıştı.

İLK KUMPASI O KURDU

Ferhat Sarıkaya ise, TSK'ya yönelik kurulan ilk kumpasa ilişkin iddianameyi yazan savcı olarak biliniyordu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te Umut Kitabevine bomba atılmasıyla ilgili iddianameye imza atan Sarıkaya, 15 Temmuz sonrası açığa alınmış ve FETÖ ile ilişkilerini itiraf etmişti. HSK 2. Dairesi Sarıkaya'nın da meslekten ihracına karar verdi.