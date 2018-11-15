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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi! Aday olacak mı?

Son dakika haberi... Muharrem İnce'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pazartesi günü için randevu istediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun da bu talebe olumlu cevap verdiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
android-time 18:01
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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’ndan randevu istedi! Aday olacak mı?
Son dakika haberi... Muharrem İnce'nin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan pazartesi günü için randevu istediği ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun da bu talebe olumlu cevap verdiği belirtildi.

Son dakika gelen haberlere göre Muharrem İnce’den flaş bir adım geldi. Daha önce İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığı için yeşil ışık yakan ancak sandık kurulmasını isteyen Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği ileri sürüldü. Görüşme gününün ise ‘pazartesi’ olarak belirlendiği ifade edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da bu talebe olumlu baktığı belirtildi.

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İzmir’de katıldığı cenaze törenin ardından da adaylık için açıklama yapan İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, “Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” demişti.

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Son güncelleme: android-time 17:2117.11.2018
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