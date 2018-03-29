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Son dakika haberi… İstanbul’da ‘Çiftlik Bank’ benzeri yapıya operasyon!

Çiftlik Bank Dolandırıcılığı sonrasınsa benzer yapılara yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Polisi, Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık isimli şirkete yönelik operasyon düzenledi. Şirket sahibi ve babası gözaltına alındı. Şirketin işlem hacminin milyonlarca lira olduğu bildiriliyor.

Habip ATAM
android-time 10:00 29 Mart 2018
Haberler Gündem
Son dakika haberi… İstanbul’da ‘Çiftlik Bank’ benzeri yapıya operasyon!
Çiftlik Bank Dolandırıcılığı sonrasınsa benzer yapılara yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Polisi, Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık isimli şirkete yönelik operasyon düzenledi. Şirket sahibi ve babası gözaltına alındı. Şirketin işlem hacminin milyonlarca lira olduğu bildiriliyor.

‘Piramit Satış Yöntemi’ ile çalışan Çiftlik Bank vurgunu sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı benzer bir sistemle çalışan bir yapıya yönelik soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Araştırmaların ardından dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Serkan gözaltına alındı.

Serkan E. gözaltına alındı.

Baskında Serkan E. İstanbul’da, babası Enser E. ise Konya’da gözaltına alındı. Polis ekipleri Şişli’deki şirket merkezinde arama yaptı.

Serkan E.

Serkan E.

Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: android-time 10:2829.03.2018
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