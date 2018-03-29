Son dakika haberi… İstanbul’da ‘Çiftlik Bank’ benzeri yapıya operasyon!

‘Piramit Satış Yöntemi’ ile çalışan Çiftlik Bank vurgunu sonrasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı benzer bir sistemle çalışan bir yapıya yönelik soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Araştırmaların ardından dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sahibi ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Baskında Serkan E. İstanbul’da, babası Enser E. ise Konya’da gözaltına alındı. Polis ekipleri Şişli’deki şirket merkezinde arama yaptı.
Şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.