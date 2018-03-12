Son dakika haberi… İzmir’de korkutan deprem!

İzmir'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre; deprem saat 19:47'de yaşandı. Depremin merkez üssünün İzmir'in Kemalpaşa ilçesi olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İzmir’de 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Son dakika haberinde depremin yerin 3.6 kilometre altında yaşandığı kaydedilirken merkez üssünün Kemalpaşa ilçesi olduğu bildirildi. AFAD: DEPREMİN ŞİDDETİ 3.7 AFAD ise depremin 3,7 şiddetinde olduğunu bildirdi. AYRINTILAR GELİYOR