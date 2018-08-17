Son dakika haberi… Terör örgütüne yönelik peş peşe operasyonlar düzenledi!

Kandil'e düzenlenen hava harekatında PKK'nın sığınak silah mevzii ve mühimmat deposu vuruldu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari, Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. TSK düzenlediği hava operasyonuyla terör örgütüne ağır bir darbe daha indirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Metina ve Kandil bölgelerine 17 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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BİR DARBE DE HAKKARİ’DE İNDİRİLDİ

Öte yandan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK’nın kullandığı sığınak ve mağarada, makineli tüfek, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Hakkari Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“16.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Eski Urşe Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 2 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde; biksi makineli tüfek, boş makineli tüfek mayonu, 480 biksi makineli tüfek mühimmatı, 2 roket sevk fişeği, makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 büyük pil, 26 elektrik bandı, 5 büyük tüp, 3 küçük tüp, gaz lambası, şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bulunan yaşam malzemeleri, usulüne uygun, olay yerinde imha edildi.”

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı da İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari, Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. AJANSLAR