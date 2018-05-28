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Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

Artvin'de 2016 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

android-time 14:15 28 Mayıs 2018
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Son dakika haberi… Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
Artvin'de 2016 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

İçleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“CHP  Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’nun  içinde bulunduğu konvoya Atvin’de  saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde  faaliyet  gösteren  bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin  açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’nun  konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı’nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir.”

FOTO:DHA

FOTO:DHA

NE OLMUŞTU?

26 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'e giderken PKK'lı teröristler tarafından pusu kurulmuş, çıkan çatışmada konvoyun önünde seyreden jandarma aracında bulunan Jandarma Er Fatih Çaybaşı şehit düşmüş iki asker de yaralanmıştı. Bir terörist, Kılıçdaroğlu’nun aracına roket atışı yapmaya hazırlandığı sırada korumaların ateş açmasıyla etkisiz hale getirilmişti. Çatışma yaklaşık yarım saat sürmüş olayı organize ettiği belirlenen terörist kaçmayı başarmıştı.

Son güncelleme: android-time 15:0828.05.2018
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