Meteoroloji’den 7 ile flaş uyarı: Tedbirinizi alın! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu verilerine göre Türkiye geneli 7 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte yurt geneli hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabı...

Türkiye’yi etkisi altına alan sağanak yağışlar için Meteoroloji son dakika uyarılarda bulundu. Öte yandan haftasonunda yağışlar yerini bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Akdeniz bölgesi için ise fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Cuma günü Batı’da yağışlar yerini yer yer bulutlu havaya bırakacak. Doğu kesimde yağış devam edecek, yüksek kesimlerde kar olarak görülebilir. Samsun’dan Rize’ye yağışlar kuvvetli olacak. Cumartesi günü yurt genelinde yağış terkedecek, güzel bir hava bekleniyor. İstanbul’da perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış var. Cuma ve Cumartesi yağış yok güzel bir hava var. Ankara’da Perşembe ve Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlar var, Cumartesi günü ise güneşli bir gün olacak.

METEOROLOJİ’DEN YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop ve Ankara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (30-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ’DE FIRTINA BEKLENİYOR

Akdeniz’de rüzgarın yarın (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, Cuma (09.03.2018) günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.