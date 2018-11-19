Son dakika haberi…MHP’de 30 aday daha belli oldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adayları listesini açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu. Diğer adaylar ise şu şekilde:
Niğde İl Belediye Başkan Adayı: Hakan Er
Elazığ İl Belediye Başkan Adayı: Bilal Çoban
Sivas İl Belediye Başkan Adayı: Mehmet Er
Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı: Serdar Yarar
Karaman İl Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı
Ardahan İl Belediye Başkan Adayı: Halil Kaçar
Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı: Nihat Atlı
Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ayhan Gönüllü
Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı: Selahattin Kelekçi
Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel
Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı: Nail Dülgeroğlu
Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı: Osman Kılıç
Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı: Sinan Özekin
Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ümit Alagöz
Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı: Murat Kaçak
Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı: Osman Kaygı
Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı: İlyas Acar
İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı: Serkan Acar
Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı: Hikmet Böke
Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı: Fatma Danışman
Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı: Yüksel Büyükkarcı
Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı: Halit Demir
Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ömer Tarhan
Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı: İsmail Yılmaz
Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı: Fatih Toklucu
Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ali Uçak
Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı: Selçuk Gödek
Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı: Halil Muratoğlu
Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı: Okan Yanmaz
İHA
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