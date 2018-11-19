Son dakika haberi…MHP’de 30 aday daha belli oldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adayları listesini açıkladı. MHP Denizli için kadın aday belirledi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan oldu. Diğer adaylar ise şu şekilde:

Niğde İl Belediye Başkan Adayı: Hakan Er

Elazığ İl Belediye Başkan Adayı: Bilal Çoban

Sivas İl Belediye Başkan Adayı: Mehmet Er

Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı: Serdar Yarar

Karaman İl Belediye Başkan Adayı: Savaş Kalaycı

Ardahan İl Belediye Başkan Adayı: Halil Kaçar

Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı: Nihat Atlı

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Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ayhan Gönüllü

Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı: Selahattin Kelekçi

Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel

Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı: Nail Dülgeroğlu

Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı: Osman Kılıç

Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı: Sinan Özekin

Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ümit Alagöz

Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı: Murat Kaçak

Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı: Osman Kaygı

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Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı: İlyas Acar

İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı: Serkan Acar

Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı: Hikmet Böke

Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı: Fatma Danışman

Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı: Yüksel Büyükkarcı

Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı: Halit Demir

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Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ömer Tarhan

Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı: İsmail Yılmaz

Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı: Fatih Toklucu

Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı: Ali Uçak

Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı: Selçuk Gödek

Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı: Halil Muratoğlu

Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı: Okan Yanmaz

İHA