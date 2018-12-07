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Son dakika haberi… MHP’den son dakika ittifak açıklaması!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

android-time 20:50
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Son dakika haberi… MHP’den son dakika ittifak açıklaması!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "MHP Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medyada MHP’nin belediye başkan adayları ve Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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MHP’li Durmaz yaptığı açıklamada, “MHP Büyükşehirler dışındaki 51 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını büyük oranda belirlemiş ve kamuoyuyla paylaşmaktadır. 30 büyükşehirden daha önce ifade edilen şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir’de aday göstermeyecektir. Diğer büyükşehirlerde ise CHP, İP ve HDP'den oluşan zillet ittifakının karşısında, MHP Cumhur İttifakı’nın adaylarını desteklemekte kesin kararlı olacaktır” dedi.

İşte o tweetler;

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Son güncelleme: android-time 21:3107.12.2018
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