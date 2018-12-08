Ordu’da 800 bin liralık lamba tartışması

Ordu'da, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan kavşaklara Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından dekoratif lambalar yerleştirildi. Görevinden istifa eden eski başkan Enver Yılmaz tarafından başlatılan proje geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Lambaların 800 bin liraya mal olduğunu iddia eden kent muhalefeti ise "Bunun adı israftan başka bir şey değil" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ordu Büyükşehir belediyesi tarafından 2018 yılının ilk aylarından itibaren Karadeniz sahil yolundaki kavşaklara dekoratif aydınlatmalar konulmaya başlandı.

15 ayrı noktaya konulan aydınlatmalar geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Bazı vatandaşlar yapılan dekoratif aydınlatmanın kenti güzelleştirdiğini belirtirken, bazıları ise yaklaşık 800 bin liraya mal olduğu belirtilen çalışmanın gereksiz olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise, “Üç boyutlu dekoratif aydınlatma çalışmaları ile şehrimiz, görsel bir zenginlik kazandı. Geceleri ışıl ışıl bir görünüm kazanan kavşaklar yeni halleriyle vatandaşlarımızdan büyük beğeni topladı” dedi.

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun dekoratif aydınlatmanın çalışmalarının görevinden Eylül ayında istifa eden eski başkan Enver Yılmaz tarafından başlatıldığını hatırlatarak “Yaklaşık 800 bin lira gibi rakama mal olduğu söyleniyor. Bakıldığında o kadar para etmeyeceğini düşünüyorum. Ama bunlardan her şey beklenir. Çok gereksiz. Şehrin değişik noktalarına konulmuş değişik şekillerde ışık yığınları. Belediye parayı bu şekilde boşa harcamamalı. Bu paralar daha iyi yatırımlara dönüştürülmeli. Vatandaşa tasarruf yap diyorlar ama kendileri taşın altına elini sokmuyorlar” diye konuştu.