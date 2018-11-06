Başakşehir’de esrarengiz olay! Bir araca kurşun isabet etti

Başakşehir Başak Mahallesi 10. Cadde üzerinde bulunan Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu önünde hakim ve savcıları taşıyan servisin geçtiği sırada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda okuldan çocuklarını alan bir annenin 34 ANC 721 plakalı aracına denk gelmiş, aile olayı yara almadan atlatmıştı. Olayın okul çıkış saatinde yaşanması faciayı önlemişti.

“ÇOCUKLARIMI ALMIŞTIM ARACA KURŞUN GELDİ”

Yaşadığı olayın şokuna atlattıktan sonra polis merkezine giden Meltem Durmaz, yaşanan dehşet anlarını anlattı. Çocuklarımı okula almaya gittim ve geri döndüğümde olayı yaşadığını söyleyen Meltem Durmaz, “Dışarıdaydım ablamla birlikte çocukları almak için okula gittim. Okula gidip aracı park ettim. Çocuklarımı almak için içeriye gittim, ablam içinde bekliyordu. Çocuklarımı aldım tam arabanın önüne gelmişken aracın içine kurşun isabet etti. Ablamı teğet geçerek arka koltuğa düştü. Aracın önünden geçen bir veliyi de teğet geçti. Çocukların çıkış saatiydi, çok şükür ki ablama bir şey olmadı. Çok korktuk, silah sesi falan duymadık taş zannettik, önden giren bir şey var cam çatlamış. Tahmin etmedik ne diye baktık. Taş diye taş diye baktık, yerde mermi olduğunu fark ettik. Ön camdan girip arka koltuğa düştü. Tehdit almadık herhangi bir şey yaşamadık. İnanılmaz olacak bir şekilde korktuk. Okulun önünde başka bir şey yok, arkadaki sitelerden falan gelmiş olabilir. Bilmiyorum ya da yorgun kurşun iki kişiyi teğet geçti. Birisi benim ailemden biriside veli, çocuklara da denk gelebilirdi” dedi.

“ÇOCUĞA DA GELEBİLİRDİ”

Meltem Durmaz'ın eşi Alparslan Durmaz ise, “Eşim çocukları okuldan almaya gitmiş, çocukları almak için arabadan aşağıya iniyor, baldızım arabada, arabaya geldiği anda bir patlama sesi ve sonradan fark ettik ve ön camdan içeriye girmiş. Muhtemelen yorgun mermi diyorlar ama cam tuz buz. Ön koltukta baldızım oturuyor, ona da gelebilirdi. Hiçbir şey belli değil bir yerden mermi geliyor ve araca saplanıyor. Kurşun direk girebileceği bir açı değil. Yorgun mermi muhtemelen. Arabaya gelmeyebilir çocuğa da denk gelebilirdi. Arabanın camını kıracak şekilde şiddetli gelmiş. Cam merminin gücünü yavaşlatmış ondan dolayı hasar çok yok. Birisine gelse ciddi yaralanma olabilirdi” diye konuştu. İHA