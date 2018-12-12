Son dakika haberi… Soma maden ocağında göçük: Yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi, 11 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler hastanede tedavi altına alınırken konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi.

Soma Kömür İşletmelerine bağlı Işıklar Madeni’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Kazada ilk belirlemeye göre 11 işçi yaralandı. Mesai arkadaşlarının çabasıyla göçüğün altından çıkarılan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“CİDDİ BİR YARALI YOK”

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, madendeki göçük sonucu yaralanan 11 işçinin ivedilikle hastaneye kaldırıldığını belirterek, “İlk aldığımız bilgilere göre 11 işçimiz yaralandı, ciddi bir yaralımız yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. İçeride mahsur kalan işçimiz de bulunmuyor” dedi.

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BAKANDAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bütçe konuşması öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Manisa’nın Soma ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kazaya ilişkin Dönmez’in, Genel Kurulu bilgilendirmesini istedi. Kendisine ulaşan yeni bilgileri paylaşan Dönmez, “Soma’daki kazada tavan çökmesi nedeniyle üç işçi mahsur kalmış durumda. İşçilerle irtibat kuruldu. Ölüm yok hamdolsun. Muhtemelen bir yaralanma söz konusu. Göçük altında kalan 3 işçi daha kurtarıldı” açıklamasını yaptı. AA