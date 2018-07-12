Son dakika haberi! Tahliye kararı verilmişti, cezaevinden çıkamadı

Hakkında tahliye kararı verilen eski Balyoz hakimi, Ömer Diken, yapılan itiraz sonrası tekrar tutuklandı. Konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İtirazı değerlendiren İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken'in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" denildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında, polisin 19 Temmuz 2016 tarihinde düzenlediği operasyonda, ‘balyoz davası’nın hakimliğini yapan Ömer Diken gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık Diken hakkında, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Ömer Diken, bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, Diken’in, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederek, Diken’in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak, tahliye edilmesine karar verdi.

TEKRAR TUTUKLANDI

FETÖ/PDY’nin darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan ‘balyoz darbe planı davası’ hakimi İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı tutuklu sanık Ömer Diken, tahliye edilmesine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etti. İtirazı değerlendiren 17’nci Ağır Ceza Mahkemesince Ömer Diken’in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Konu ile ilgili İzmir Cumhuriyet Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İzmir 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu olarak yargılanan ve hakimlik mesleğinden ihraç edilmiş olan Ömer Diken hakkında, anılan mahkemenin 12/07/2018 tarihinde yapılan duruşmasında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye kararı verilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün söz konusu karara itiraz edilmiştir.

İtirazı değerlendiren İzmir 17’nci Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne ve sanık Ömer Diken’in tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

Sanık Ömer Diken’in tutukluluk kararının infazına devam olunmaktadır” DHA