TBMM’de AKP ile HDP’li vekiller arasında ‘Afrin kavgası’

TBMM'den gelen son dakika haberinde AKP'liler ile HDP’liler arasında kavga çıktı. Kadın vekillerin de karıştığı kavgada hafif yaralanan 3 vekil tedavi altına alındı.

TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısı görüşmeleri devam ederken AKP ve HDP’li milletvekilleri arasında tartışma kavgaya dönüştü.

HDP'li Mahmut Toğrul, Afrin'de yürütülen operasyon için “TSK saldırılarının da çok sayıda sivil ölümüne yol açtığı” iddiasında bulundu. Toğrul’un 8 şehit için “8 TSK mensubunun hayatını kaybetmesi” ifadelerini kullanması gerginliği tırmandırdı.

AKP'li Halil Etyemez “Adı ‘şehit' onların” karşılığını verdi. Bazı vekiller “Sen kimden yanasın, ne biçim konuşuyorsun, teröristlerden yana mısın?” diye tepki gösterdi.

Toğrul konuşmasının sonunda “Ölmek, öldürmek üzerine kurulu bu politikalar bölgeyi içinden çıkılmaz bir kaosa sürükleyeceği açıktır” demesi gerilimi artırdı.

Bu sözlerden sonra tansiyon yükseldi, yumruklu kavga çıktı.

3 VEKİL YARALANDI



Yumruklu kavgada HDP'li Müslim Doğan ve Toğrul ile AKP’li bir vekilin yaralandığı bildirildi. Vekiller Meclis’tetedavi altına alındı.

