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Son dakika haberi… TSK’dan Menbiç açıklaması

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. TSK ayrıca Irak'ın kuzeyi ve Siirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

android-time 18:17 26 Haziran 2018
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Son dakika haberi… TSK’dan Menbiç açıklaması
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi. TSK ayrıca Irak'ın kuzeyi ve Siirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığınca Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.

TSK AYRICA IRAK’TA HAVA HAREKATI GERÇEKLEŞTİRDİ

TSK yaptığı açıklamada, Irak’ın Avaşin Basyan, Zap bölgeleriyle Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son güncelleme: android-time 19:2926.06.2018
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