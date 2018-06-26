Son dakika haberi… TSK’dan Menbiç açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığınca Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.
TSK AYRICA IRAK’TA HAVA HAREKATI GERÇEKLEŞTİRDİ
TSK yaptığı açıklamada, Irak’ın Avaşin Basyan, Zap bölgeleriyle Siirt kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.