Son dakika haberleri | İmamoğlu: Cumhurbaşkanı da bana oy verir

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında, "Eminim ki İstanbul'a yaşatacağım bir 5 yıl sonrasında sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verir" ifadesini kullandı.

CHP’nin İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığı adayı seçilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Erkrem İmamoğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, AKP’nin adayı olması beklenen Binali Yıldırım ve Cumurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BİNALİ YILDIRIM BEY’İ ARAR ŞANS DİLERİM”

Didem Aslan Yılmaz’ın ‘Binali Bey’in rakibiniz olmasını ister misiniz?’ sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu; “Ailece uyumlu bir süreç yönetiyoruz. Siyasi ailem ve Beylikdüzü ailemden bahsetmeden geçemeyeceğim. Hayatım boyunca rakip diye bir kavramla ilgilenmedim. Hele siyasi rakip gibi bir kavramla ilgilenmedim. Ne siyasi rakibi, ne siyasi partiyi konuştum. Sadece alanımda üretmek istediğim konuyla alakadar oldum. Rakibim belli olunca arayıp şans dileyecek olan benim. Benim böyle bir duvarım yok. Mutlak görüşmek istediğini, hangi tasarımlarım var, paylaşmak isterim” yanıtını verdi.

“GENEL BAŞKANIMDAN İZİN ALARAK GİTTİM”

Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı Yıldırım hakkında, “Kendisinden daha önce randevu aldım, görüştüm. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak randevu istedim. Sayın Hamzaçebi ile birlikte randevumuzu ilettik. Sorunlarımı aktardım, dosyamı verdim. En azından bilgi sahibi yaptım. Genel Başkanımdan izin alarak gittim. Enerjisi yüksek bir insanım. Günde 20 kilometre İstanbul’u arşınlamak istiyorum. O heyecanla, süratle gezerken dönüp arkaya rakibim kim diye bakamam açıkçası” ifadelerini kullandı.

“SAYIN CUMHURBAŞKANI BİLE BANA OY VERİR”

Yılmaz’ın “Sahada sayın Erdoğan da olacak. Bu sizi tedirgin ediyor mu?” sorusuna İmamoğlu; “Hiç etmiyor. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayıyım. İstanbullular’la ilgineceğim. Üreteceğim işler İstanbulla ilgili. Bir İstanbullu olarak sayın Cumhurbaşkanı’nın beni dinlemesini isterim. Eminim ki İstanbul’a yaşatacağım bir 5 yıl sonrasında sayın Cumhurbaşkanı bile bana oy verir” şeklinde yanıt verdi.