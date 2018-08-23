Son dakika haberleri… Muğla’da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen tur firmasına ait 26 AJ 808 plakalı otobüs, Eşen Mahallesi’nde şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazada 26 kişi yaralandı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AJANSLAR