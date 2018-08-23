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Son dakika haberleri… Muğla’da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

android-time 18:45 23 Ağustos 2018
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 kişi yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen tur firmasına ait 26 AJ 808 plakalı otobüs, Eşen Mahallesi’nde şarampole devrildi.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı. Fotoğraf: AA

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton duvara çarpan tur otobüsündeki 25 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

mugla-tur-otobus-a

Fotoğraf: AA

Kazada 26 kişi yaralandı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AJANSLAR

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Son güncelleme: android-time 20:4623.08.2018
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