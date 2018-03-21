Son dakika… Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Son dakika... Muhalif kişiliği ile tanınan SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı. Bayrakçı gözaltına alındığını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ankara’da gerçekleşen gözaltı olayında SONAR kamuoyu araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Bayrakçı attığı Tweet’te “Hayırdır İnşallah” diyerek göz altına alınma sebebini bilmediğini ima etti.

GÖZ ALTIYLA İLGİLİ EMNİYETTEN BİR AÇIKLAMA YOK

Araştırma şirketi sahibi Bayrakçı’nın hangi nedenle gözaltına alındığı bilinmezken emniyetten de konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım.

Hayırdır inşallah.

Çankaya emniyet md götürüyorlar. — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 20 Mart 2018

Olayla ilgili CHP milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabı üzerinden bir bilgi paylaştı Yarkadaş paylaştığı Tweet’te “Kamuoyu Araştırmacısı – SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50’de Ankara’da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nde… Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım…” dedi.