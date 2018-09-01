Son Dakika… Hakkari’de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri açıkladı.

TSK’nin düzenlediği operasyonda terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Hakkari’de hava destekli harekatta 7 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde yapılan yakın hava destekli operasyon sonucu; 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

AKP İL BAŞKANLIĞINA SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama da Van’daki operasyonlarla ilgili geldi. Açıklamada Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, “Dijvar Gevda” kod adlı Yılmaz Aşan ile “Ruken Faraşin” kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi. “Dijvar Gevda” kod adlı Yılmaz Aşan'ın, 12 Eylül 2016’de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AKP Van İl Başkanlığı’na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bilgisi paylaşıldı. AA