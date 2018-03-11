Son dakika… Hatay ve Mersin’den acı haber: 2 şehit 2 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Gelen bir başka son dakika haberinde ise Mersin'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

Gece saatlerinde iki acı son dakika haberi geldi. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Mersin’de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek şehit oldu.

HATAY

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Kaza, Çalıboğazı Karakolu yakınlarında meydana geldi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı’nda görevli askerlerin içinde bulunduğu askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 asker yaralı olarak Yayladağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 asker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN

Mersin’de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun’un da içerisinde bulunduğu askeri araç göreve gittiği sırada kaza yaptı. Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun, olay yerinde hayatını kaybederek şehit oldu. Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan şehidin baba evine giden Düzce Valisi Zülkif Dağlı, acı haberi aileye bildirdi. Uzman çavuşun ailesi büyük üzüntü yaşadı. DHA