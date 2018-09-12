Son dakika hava durumu açıklaması: Meteoroloji gün verip uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Ülkemizin Kuzeybatı kesimlerinde aralıklarla etkili olan yağışlı havanın Perşembe ve Cuma günleri kuvvetli yağışlara neden olması bekleniyor. İşte tüm yurtta hava durumu...

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yarın (13.09.2018) Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz’ in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma (14.09.2018) günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Çanakkale'nin iç ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde, Cuma günü, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBULLULAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

İstanbul' da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların, Perşembe (13.09.2018) günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma (14.09.2018) günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu' da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağış alan bölgelerde zaman zaman yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görülmesi bekleniyor.

Yağışların; 15.09.2018 günü kuzey kesimlerde devam etmesi ve diğer kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yarın (Perşembe) iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Cuma günü iç kesimlerde, Cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Görülebilecek kuvvetli meteorolojik hadiseler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağı uyarıların takip edilmesi önem arz ediyor.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir’in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya’nın batısı ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra Burdur çevreleri ile Isparta ve Antalya’nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzeybatısının çok bulutlu. yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin sağanak yağüışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABUK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) Samsun, Ordu, Giresun ile doğusunun iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORDU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu