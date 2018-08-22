Son dakika hava durumu raporu: Meteoroloji’den flaş sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı. Trabzon'da yoğun yağış sele neden olmuştu. Vatandaşların yeni yağışlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon'un iç kesimleri ve doğusu, Gümüşhane’nin kuzey, Giresun'un iç kesimleri ile Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI: TRABZON’DA SEL!

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde sağanak yağışla birlikte oluşan selde bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde temizlik çalışması başlattı.

Evini su basan Şahinaz Turan, temizlik çalışması yaparken, 60 yıldır böyle bir olay görmediğini söyledi. Turan, “Yoğun yağış olduğunda duvarı kırdık suyu oradan akıttık. Daha önceden de sel oldu ama buralara pek etkisi olmadı. Millet kendilerine yağmur, sel etki etmesin diye yolları tıkadı, kesti, buralar bu hale geldi” dedi.

Evini su basan Bülent Turan da, “Mağdur olduk. Yolların akarları yok. Bu sebepten dolayı sürekli bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evlerin duvarlarını kırarak suları boşaltıyoruz” diye konuştu.

Orhan Turan ise “Alt yapı olmayınca üst yapı da olmuyor. Sıkıntılarımız büyük. Bahçelerimiz, evlerimiz mahvoldu. Karadeniz´in en büyük sorunu bu. Her yağmurda bir sel oluyor. Biz vatandaş olarak ne dersek boş” diyerek önlem alınmasını istedi.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BİLECİK 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELI 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENIZLI 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN 28°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK 15°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 22°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık