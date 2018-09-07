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Son dakika… Hollanda Büyükelçiğine sürpriz isim

Eski AKP milletvekili Şaban Dişli, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi olarak atandı.

android-time 14:07 7 Eylül 2018
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Son dakika… Hollanda Büyükelçiğine sürpriz isim
Eski AKP milletvekili Şaban Dişli, Hollanda'nın Türkiye Büyükelçisi olarak atandı.
Son güncelleme: android-time 14:0807.09.2018
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