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Son dakika… Hükümetten Cumhuriyet tahliyeleri yorumu

Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Vermiş olduğu kararı beğenmemiş olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

android-time 12:40 10 Mart 2018
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Son dakika… Hükümetten Cumhuriyet tahliyeleri yorumu
Adalet Bakanı Gül: Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Vermiş olduğu kararı beğenmemiş olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhuriyet gazetesi davasındaki tahliyeleri değerlendirdi. Bakan Gül “Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemenin verdiği karara herkes saygı duymak zorundadır. Vermiş olduğu kararı beğenmemiş olabilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir yanlış karar varsa da bu hukuk sistemi içerisinde çözülür. Biz ancak saygı duyarız.” dedi.

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Son güncelleme: android-time 12:4110.03.2018
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