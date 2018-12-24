Son Dakika… İbrahim Kalın: Trump 2019 yılı içerisinde Türkiye’ye gelecek

Son Dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'den çekilme kararında Kalın, "14 Aralık günü yapılan telefon görüşmesi (Erdoğan-Trump) seyri değiştirdi" ifadelerinde bulundu. Bu hafta ABD'li bir heyetin Türkiye'ye geleceğini belirten Kalın, "İlk aşamada askerler arasında koordinasyon olacak" dedi. Kalın ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın da 2019 yılı içerisinde Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İbrahim Kalın’ın konuşmasından satır başları şöyle;

ABD’NİN SURİYE’DEN ÇEKİLME KARARI

“14 Aralık günü yapılan telefon görüşmesi (Erdoğan-Trump) seyri değiştirdi”

“DEAŞ’la mücadelede herhangi zafiyet olmayacak, sekteye uğramayacaktır. Spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Böyle bir şeye müsaade etmeyeceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.”

“Afrin bölgesinde DEAŞ unsurlarına rastlanmamaktadır. Rejimin ihlalleri 600’ü geçti.”

“Türk heyet 8 Ocak’ta Washington’daki görüşmeye katılacak”

TRUMP TÜRKİYE’YE GELECEK

“Trump 2019 yılı içinde Türkiye’ye geleceğini ifade etti”

YEREL SEÇİMLER

“Seçim güvenliğinin herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde çalışmalar sürdürülecek”

NETANYAHU’NUN SÖZLERİNE TEPKİ

“Netanyahu’nun gizli PKK sempatizanlığı mı var? Ne zaman Türkiye bir operasyon yapsa, bir bakıyorsunuz ses İsrail’den geliyor. Acaba PKK terör örgütü ile İsrail Başbakanı’nın gizli bir anlaşması mı var. Netanyahu önce döneminde öldürülen 3 bin Filistinlinin hesabını vermeli.”

DOĞU AKDENİZ

“Doğu Akdeniz’in bir barış denizi haline getirmek amacımız. Bu kaynakların bir paylaşım ve zenginlik haline gelmesi bizim amacımızdır”

“Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam edeceğiz”

MÜNBİÇ’TE ORTAK DEVRİYE BİTTİ Mİ?

“Bu hafta ABD askeri heyeti Türkiye’ye gelecek”

“Suriye konusunda sahada ve masada olmaya devam edeceğiz”

LAVROV’UN İDLİB AÇIKLAMASI

“Askerlerimize operasyon olursa rejime dünyayı dar ederiz”

PATRIOT SİSTEMİNİN SATIŞ SÜRECİ

“Patriot alınmasına kapıyı kapatmış değiliz, teklife bağlı”

METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN SORUŞTURMASI HAKKINDA

“Söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil. Maksat mizah olmuş olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeleri okuduğunuz zaman bunlar eleştiri sözleri. Bu sözler bugünün Türkiye’si ile ilgili söylenmiş sözler. Bu ifadeler 1940 – 50 yıllardaki Türkiye’si için söylenmiyor. Bugünün Türkiye’sinde söylenmiş sözler. Keşke bu kişiler çocukluğumuzdaki o masumiyet dönemlerinde hatırladığımız kahramanlar olarak kalsalardı. Cumhurbaşkanı zehirlenir, ipte ölür gibi galiz lafları etmeselerdi. Bu mizah denecek şeyler değil. Sadece Cumhurbaşkanının şahsına hakaret etmiş olmuyorlar. Ona oy verenlere de sarf etmiş oluyorlar. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi. Savcılıkça ifadelerini verdiler. Bizde süreci takip ediyor olacağız.”

AYRINTILAR GELECEK