Son Dakika… İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30, 10.30 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferler şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ve Gökçeada-Kabatepe seferleri yapılamayacak. Alınan bilgiye göre, bölgede 3 gündür devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Kabatepe’den Gökçeada’ya 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle

iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisinin geçmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak sağlandığını açıkladı.

İzmir’de vapur seferleri yeniden başladı

Öte yandan İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferleri Güzelbahçe hattı hariç yeniden başladı. İzmir Denizcilik AŞ’nin sosyal medya hesabındaki duyuruda, olumsuz hava ve deniz koşulları yüzünden ara verilen vapur seferlerinin, Güzelbahçe hattıhariç yeniden yapılmaya başlandığı açıklandı. AA