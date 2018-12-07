Son dakika: İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda Ankara’da Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 87 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerinde şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da Sulh Ceza Hakimliğince verildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 87 gözaltı kararı

Ankara‘daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41’i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara‘nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara‘da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41’i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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AA