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Son Dakika… İstanbul Sancaktepe’de banka soygunu! Soyguncular 20 bin lira alarak kayıplara karıştı

Sancaktepe'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip 20 bin lira para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

android-time 17:57 16 Ekim 2018
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Sancaktepe'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip 20 bin lira para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Soygun, Sancaktepe İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde saat 17.00 sıralarında bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesine giren silahlı iki kişi 20 bin lira alarak kayıplara karıştı.

İSTANBUL SANCAKTEPE'DE BİR BANKA ŞUBESİNE GİREN SİLAHLI 2 KİŞİ, YAKLAŞIK 20 BİN LİRA ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. FOTO:İHA

İSTANBUL SANCAKTEPE’DE BİR BANKA ŞUBESİNE GİREN SİLAHLI 2 KİŞİ, YAKLAŞIK 20 BİN LİRA ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. FOTO:İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri bankanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çalışmalara destek verirken olay yeri inceleme ekipleri de bankada çalışma başlattı. Bankanın kepenklerini indiren polis ekipleri, incelemelerinin ardından banka şubesinden ayrıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Polis ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:0316.10.2018
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