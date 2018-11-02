Son dakika… Ümraniye’de metro çalışması sırasında yol çöktü

İstanbul Ümraniye’de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çöküntünün yaşandığı yolun yanındaki siteye ait güvenlik kulübesi de göçükte kaldı. Göçük altında kalan 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Göçük altından çıkartılan güvenlik görevlilerinden birinin Mehmet Altun olduğu öğrenildi. İBB'den yapılan açıklamada, 'Dudullu - Bostancı Metro Hattı’nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir. İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir' denildi.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur oluştu.Çökmenin meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçük altında kaldı.

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalarda iki kişinin cesedine ulaşıldı.

Bazı binalar tahliye edildi

Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor. Öte yandan, çevreye doğal gaz kokusu yayılması üzerine bazı vatandaşlar da evlerinden dışarı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, caddedeki gaz akışını kesti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı’nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, “Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 yerinde çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, “Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

UYSAL’DAN ‘GÖÇÜK’ AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye’de göçük olan alanda yaptığı incelemenin ardından açıklama yaptı.Uysal, “Bir kardeşimizin cenazesine ulaşıldı, diğerine ulaşılmak üzere” dedi.

Mahalle sakinlerinin dinamit patlatıldığı iddiasının sorulması üzerine Uysal, “Şu anda dinamit patlatılacak bir durum söz konusu değil. Çünkü orada tünel daha öncesinden yapılıp bitmiş. Sadece makas değiştirme alanında bir genişletme çalışması var. Burası zaten istasyon alanının hemen bitişindeki bir alan. Dün gece saat 01.20 civarında bu olaylar oldu. Olay olurken altta da çalışmalar var ama çok ani bir şekilde bir çökme. Çok ani güvenlik kulübesinin içinde kaçma şansı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine tabi ki bakılıyor. Alttaki bir boşluktan kaynaklı olabilir, zeminin hareketlerinden kaynaklı olabilir” diye konuştu