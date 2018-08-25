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Son dakika İstanbul’da fabrika yangını!

İstanbul Arnavutköy'de bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

android-time 18:07 25 Ağustos 2018
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İstanbul Arnavutköy'de bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Arnavutköy’deki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Alınan bilgiye göre, Haraççı Mahallesi Madalya Sokak’taki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

. Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin fabrikayı sardığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Fotoğraf: İHA

Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde, alevlerin fabrikayı sardığı görülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Fotoğraf: İHA

Yangının bölgedeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı güvenlik önlemi alan ekipler müdahalesini sürdürürken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. AA

Son güncelleme: android-time 19:2625.08.2018
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