İstanbul’da hareketli anlar

İstanbul Şişli'de bir banka şubesine gelen silahlı soyguncular kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisine ateş açtı. Güvenlik görevlisi bacağından yaralanırken, 15 bin lira çalan iki soyguncu geldikleri motosikletle ise kaçtı.

Polisi harekete geçiren olay 14.30 sıralarında Şişli'deki bir banka şubesinden yaşandı. İddialara göre, silahlı iki soyguncu motosikletle banka şubesine geldi. Banka görevlilerine silah doğrultan soyguncular kasadaki paraları istedi. Bu esnada soyguncular kendilerine müdahale etmek isteyen bankanın güvenlik görevlisine ateş etti. Bacağından yaralanan güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığılırken, 15 bin lira çalan soyguncular ise kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan güvenlik görevlisini hastaneye götürürken, polis ekipleri ise soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında devriye ekipleri teyakkuza geçerken, polis helikopteri ise soyguncuları tespit etmek için havalandı.