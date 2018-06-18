İstanbul’da metro seferlerinde bir saatlik aksama

İstanbul'da metro seferleri teknik arıza nedeniyle duraksadı. Enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı - Vezneciler İstasyonları bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Metro İstanbul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız, enerji kesintisi nedeniyle, Yenikapı – Vezneciler İstasyonları saat 06:00 itibari ile işletmeye açılamayacak olup; işletmemiz Şişhane – Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

ARIZA BİR SAAT SONRA GİDERİLDİ

Saat 07:00 sıralarında yapılan ikinci bir açıklamada ise “Sayın Yolcularımız; M2 hattında enerji arızası giderilmiş olup, seferlerimiz normal olarak yapılmaktadır. Verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar…” denildi.