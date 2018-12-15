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Son dakika… İstanbul’da tramvay raydan çıktı! Faciadan dönüldü

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

android-time 16:00
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İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş – Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ – Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar – Cevizlibağ ve Kabataş – Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ – Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir” denildi.. (DHA)

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Son güncelleme: android-time 16:3615.12.2018
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