Son dakika… İstanbul’da tramvay raydan çıktı! Faciadan dönüldü

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş – Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ – Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar – Cevizlibağ ve Kabataş – Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ – Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir” denildi.. (DHA)
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