Son Dakika… İstanbul’da yine ‘stand’ saldırısı

İstanbul'da stand tartışması devam ediyor... Pazar günü Saadet Partisi'nin standına düzenlenen saldırının ardından, dün de aynı girişim CHP'lilerin standına gerçekleştirilmek istendi. CHP'li milletvekillerinin de müdahil olduğu olayda yine gergin anlar yaşandı.

İstanbul’da önceki gün Maltepe Orhangazi parkında Saadet Partisi standına saldırı düzenlendi ve stand parçalanmıştı. Saldırının etkisi sürerken dün aynı yerde yeni bir saldırı daha gerçekleştirildi. CHP’liler aynı alana stand kurmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri bölgeye gelerek stand kurulmasına izin vermedi. Bunun üzerine CHP’liler 200 metre ilerideki AKP standını göstererek çifte standart uygulandığını ileri sürdüler. CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan da alana gelerek tartışmalara müdahil oldu. Özkan, “Bu seçim çalışmasının ötesinde Türkiye’de hukuka sahip çıkma meselesidir” diye tepkisini dile getirdi. CHP’lilerle İBB zabıta ekipleri arasındaki tartışmalar büyüyünce arbede yaşandı. İlerleyen dakikalarda Gürsel Tekin olaya müdahale ederek zabıta ekiplerinin geri çekilmesini sağladı. Uzun uğraşlar sonunda standı yeniden kuran partililer alanda nöbet tutacaklarını söylediler.