Son dakika… İşte CHP’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan, Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.
İşte CHP milletvekili adaylarının tam listesi:
|İL
|SIRA NO
|ADI
|SOYADI
|ADANA
|01
|AYHAN
|BARUT
|ADANA
|02
|ORHAN
|SÜMER
|ADANA
|03
|MÜZEYYEN
|ŞEVKİN
|ADANA
|04
|BURHANETTİN
|BULUT
|ADANA
|05
|RIZA
|METE
|ADANA
|06
|OYA
|TEKİN
|ADANA
|07
|OSMAN BERKE
|DUVAN
|ADANA
|08
|ERTAN
|KARAOĞLU
|ADANA
|09
|MUSTAFA KEMAL
|ÖZKAN
|ADANA
|10
|BÜLENT
|ÖĞRÜ
|ADANA
|11
|BÜLENT
|MARAKLI
|ADANA
|12
|BERFU SALICI
|YAKIT
|ADANA
|13
|SIDIKA
|HALICIOĞLU
|ADANA
|14
|ONUR
|AKPINAR
|ADANA
|15
|ÖZGÜR ULAŞ
|ILGIN
|ADIYAMAN
|01
|ABDURRAHMAN
|TUTDERE
|ADIYAMAN
|02
|MUSTAFA HAKKAN
|KILINÇ
|ADIYAMAN
|03
|MAHMUT NEDİM
|EVLİ
|ADIYAMAN
|04
|SONGÜL VARKİ
|YILDIRIM
|ADIYAMAN
|05
|MÜSLÜM
|ASLANOĞLU
|AFYONKARAHİSAR
|1
|BURCU
|KÖKSAL
|AFYONKARAHİSAR
|2
|AHMET HAKAN
|UYAN
|AFYONKARAHİSAR
|3
|İSMAHAN
|NERGİZ
|AFYONKARAHİSAR
|4
|RAMAZAN
|AKGÖZ
|AFYONKARAHİSAR
|5
|ERTUĞRUL
|YILMAZ
|AFYONKARAHİSAR
|6
|HATİCE
|GÖKOĞLU
|AĞRI
|1
|KEMALETTİN
|KOÇAK
|AĞRI
|2
|MUHAMMED
|ASLAN
|AĞRI
|3
|MEHMET SIDDIK
|YEL
|AĞRI
|4
|MURAT
|YILDIRIM
|AKSARAY
|1
|ALİ ABBAS
|ERTÜRK
|AKSARAY
|2
|RAMAZAN
|FİDAN
|AKSARAY
|3
|PELİNSU
|YILDIRIM
|AKSARAY
|4
|ALİ
|EŞMEKAYA
|AMASYA
|1
|MUSTAFA
|TUNCER
|AMASYA
|2
|MEHMET
|GÖL
|AMASYA
|3
|HÜSEYİN
|ACAR
|ANKARA 1
|1
|TEKİN
|BİNGÖL
|ANKARA 1
|2
|LEVENT
|GÖK
|ANKARA 1
|3
|ALİ HAYDAR
|HAKVERDİ
|ANKARA 1
|4
|BÜLENT
|KUŞOĞLU
|ANKARA 1
|5
|GAMZE
|TAŞCIER
|ANKARA 1
|6
|EKREM KEREM
|OKTAY
|ANKARA 1
|7
|MEHMET HADİMİ
|YAKUPOĞLU
|ANKARA 1
|8
|HÜSEYİN TARIK
|ŞENGÜL
|ANKARA 1
|9
|ALİ HİKMET
|AKILLI
|ANKARA 1
|10
|AYLİN
|YAMAN
|ANKARA 1
|11
|UMUT
|ERARSLAN
|ANKARA 1
|12
|KAMER GÖZAÇIK
|ŞEN
|ANKARA 1
|13
|CANSEL
|GÜVEN
|ANKARA 2
|1
|MURAT
|EMİR
|ANKARA 2
|2
|YILDIRIM
|KAYA
|ANKARA 2
|3
|SEMRA
|DİNÇER
|ANKARA 2
|4
|KENAN
|NUHUT
|ANKARA 2
|5
|MURAT
|KAVUNCU
|ANKARA 2
|6
|BEKİR SAMİ
|DOĞAN
|ANKARA 2
|7
|ALİBEY
|YÜKSEL
|ANKARA 2
|8
|DENİZ
|ÇAKIR
|ANKARA 2
|9
|MUSTAFA NADİR
|ER
|ANKARA 2
|10
|SUNA
|KERİMOĞLU
|ANKARA 2
|11
|BARIŞ CAN
|SARAÇOĞLU
|ANKARA 3
|1
|AHMET HALUK
|KOÇ
|ANKARA 3
|2
|NİHAT
|YEŞİL
|ANKARA 3
|3
|SERVET
|ÜNSAL
|ANKARA 3
|4
|ALİ
|BAŞKARAAĞAÇ
|ANKARA 3
|5
|AHMET ERSEN
|ÖZSOY
|ANKARA 3
|6
|AHMET
|MEŞE
|ANKARA 3
|7
|UMUT
|AKDOĞAN
|ANKARA 3
|8
|BATTAL
|YILDIZ
|ANKARA 3
|9
|GÜLŞAH DENİZ
|ATALAR
|ANKARA 3
|10
|TEMEL BORGA
|BUDAK
|ANKARA 3
|11
|İLKE
|ÇAKAR
|ANKARA 3
|12
|BİLAL
|YILMAZ
|ANTALYA
|1
|DENİZ
|BAYKAL
|ANTALYA
|2
|ÇETİN OSMAN
|BUDAK
|ANTALYA
|3
|RAFET
|ZEYBEK
|ANTALYA
|4
|AYDIN
|ÖZER
|ANTALYA
|5
|CAVİT
|ARI
|ANTALYA
|6
|FİGEN ALBUGA
|ÇALIKUŞU
|ANTALYA
|7
|SEVGİ
|DOĞAN
|ANTALYA
|8
|NUSRET
|BAYAR
|ANTALYA
|9
|ŞENGÜL
|YEŞİLDAL
|ANTALYA
|10
|VAHAP
|TUNCER
|ANTALYA
|11
|KEMAL BİLAL
|ÖNER
|ANTALYA
|12
|ALİ
|TAKAVUT
|ANTALYA
|13
|SİBEL
|GEZEN
|ANTALYA
|14
|NAZMİ
|GÜNDÜZ
|ANTALYA
|15
|ÖZLEM
|ŞAHİN
|ANTALYA
|16
|İSMAİL HAKKI
|GÜL
|ARDAHAN
|1
|ÖZTÜRK
|YILMAZ
|ARDAHAN
|2
|YUNUS
|DÜNDAR
|ARTVİN
|1
|UĞUR
|BAYRAKTUTAN
|ARTVİN
|2
|YALÇIN
|EMİRALİOĞLU
|AYDIN
|1
|BÜLENT
|TEZCAN
|AYDIN
|2
|HÜSEYİN
|YILDIZ
|AYDIN
|3
|SÜLEYMAN
|BÜLBÜL
|AYDIN
|4
|MUSTAFA İBERYA
|ARIKAN
|AYDIN
|5
|ÖZLEM BURCU
|UĞAN SEVİM
|AYDIN
|6
|KAAN
|ERÇETİN
|AYDIN
|7
|KEMAL
|GÜNERİ
|AYDIN
|8
|FULYA
|ÜSTÜNDAĞ
|BALIKESİR
|1
|AHMET
|AKIN
|BALIKESİR
|2
|FİKRET
|ŞAHİN
|BALIKESİR
|3
|ENSAR
|AYTEKİN
|BALIKESİR
|4
|İRFAN
|BARIŞ
|BALIKESİR
|5
|SEVAL
|BOZKURT
|BALIKESİR
|6
|ENDER
|BİÇKİ
|BALIKESİR
|7
|NEŞE
|ZENGİN
|BALIKESİR
|8
|BERRİN
|GENÇOĞLU
|BALIKESİR
|9
|OĞULCAN
|KOÇAK
|BARTIN
|1
|AYSU
|BANKOĞLU
|BARTIN
|2
|FAHRİ
|ÖZSOY
|BATMAN
|1
|AYHAN
|IŞIK
|BATMAN
|2
|KAYAHAN
|KIRMIZITAŞ
|BATMAN
|3
|NİHAT
|DEMİR
|BATMAN
|4
|BÜNYAMİN
|NAYMAN
|BATMAN
|5
|HAMİT
|KESKİN
|BAYBURT
|1
|İKBAL
|OKUR
|BİLECİK
|1
|YAŞAR
|TÜZÜN
|BİLECİK
|2
|FAİK
|AKARKARASU
|BİNGÖL
|1
|VAHDETTİN
|UZUNYAYLA
|BİNGÖL
|2
|MEHMET
|EVRAN
|BİNGÖL
|3
|ÇETİN
|SAĞSÖZ
|BİTLİS
|1
|SIDDIK
|GÖZEGER
|BİTLİS
|2
|SÜLEYMAN
|BAŞTÜRK
|BİTLİS
|3
|TUFAN
|SUBAŞI
|BOLU
|1
|TANJU
|ÖZCAN
|BOLU
|2
|ÖZER
|ÖZCAN
|BOLU
|3
|HÜSEYİN CAHİT
|ÇINGI
|BURDUR
|1
|MEHMET
|GÖKER
|BURDUR
|2
|RECEP
|MUTLUCAN
|BURDUR
|3
|OSMAN
|GÖK
|BURSA 1
|1
|LALE
|KARABIYIK
|BURSA 1
|2
|ERKAN
|AYDIN
|BURSA 1
|3
|NURHAYAT
|ATLACA KAYIŞOĞLU
|BURSA 1
|4
|KAYIHAN
|PALA
|BURSA 1
|5
|ÖZGÜR
|ERDURSUN
|BURSA 1
|6
|GÜRKAN
|ESEN
|BURSA 1
|7
|DENİZ
|BAYKAL
|BURSA 1
|8
|SERKAN
|ÖZTÜRK
|BURSA 1
|9
|İBRAHİM
|MART
|BURSA 1
|10
|AYTAÇ
|ŞAHİN
|BURSA 2
|1
|ORHAN
|SARIBAL
|BURSA 2
|2
|YÜKSEL
|ÖZKAN
|BURSA 2
|3
|MUSTAFA
|ŞENYURT
|BURSA 2
|4
|ERKAN
|DÖNMEZ
|BURSA 2
|5
|SÜLEYMAN
|AYYILMAZ
|BURSA 2
|6
|ŞAHİN
|SEVİNÇ
|BURSA 2
|7
|MERAL
|ALTUNTAŞ
|BURSA 2
|8
|KEMAL
|ATAN
|BURSA 2
|9
|BARAN
|GÜNEŞ
|BURSA 2
|10
|HÜLYA
|DİNK
|ÇANAKKALE
|1
|MUHARREM
|ERKEK
|ÇANAKKALE
|2
|ÖZGÜR
|CEYLAN
|ÇANAKKALE
|3
|METİN ÜMİT
|URAL
|ÇANAKKALE
|4
|SONGÜL
|ŞENTÜRKLÜ
|ÇANKIRI
|1
|MURAT BERAT
|ATALAY
|ÇANKIRI
|2
|İBRAHİM
|GÖNÜLTAŞ
|ÇORUM
|1
|TUFAN
|KÖSE
|ÇORUM
|2
|BURÇİN SOLMAZ
|POLAT
|ÇORUM
|3
|GÜRSEL
|YILDIRIM
|ÇORUM
|4
|MEHMET
|TAHTASIZ
|DENİZLİ
|1
|GÜLİZAR BİÇER
|KARACA
|DENİZLİ
|2
|KAZIM
|ARSLAN
|DENİZLİ
|3
|HAŞİM TEOMAN
|SANCAR
|DENİZLİ
|4
|ÜNAL
|KARAOSMANOĞLU
|DENİZLİ
|5
|ÖZGÜR SAVAŞ
|BAYAR
|DENİZLİ
|6
|İLHAN
|ÖZCAN
|DENİZLİ
|7
|ŞENİZ
|DOĞAN
|DENİZLİ
|8
|BİLGEHAN
|BURGUL
|DİYARBAKIR
|1
|MAHMUT AZİZ
|USAL
|DİYARBAKIR
|2
|TURGUT
|KILIÇ
|DİYARBAKIR
|3
|MEHMET ŞERİF
|DOĞRU
|DİYARBAKIR
|4
|AHMET
|ÖZGÜVERCİN
|DİYARBAKIR
|5
|BERİVAN
|ALABALIK
|DİYARBAKIR
|6
|HEBUN
|KAPLAN
|DİYARBAKIR
|7
|DENİZCAN
|EŞİYOK
|DİYARBAKIR
|8
|EMRAH
|ANLI
|DİYARBAKIR
|9
|GÜLAY
|EMRE
|DİYARBAKIR
|10
|UMUT
|YETİŞSİN
|DİYARBAKIR
|11
|ABDURRAHMAN BERAT
|AKTAŞ
|DİYARBAKIR
|12
|BEHİYE
|KÜDEN
|DÜZCE
|1
|ZAFER
|TEBER
|DÜZCE
|2
|İLKNUR BAŞAK
|TÜTÜNCÜ
|DÜZCE
|3
|HASAN SERVET
|ÖKTEM
|EDİRNE
|1
|OKAN
|GAYTANCIOĞLU
|EDİRNE
|2
|EDİZ
|ÜN
|EDİRNE
|3
|YAKUP
|ATALAY
|EDİRNE
|4
|ERDOĞAN
|GÜMÜLCİNELİ
|ELAZIĞ
|1
|GÜRSEL
|EROL
|ELAZIĞ
|2
|EMRAH
|ÖZDEN
|ELAZIĞ
|3
|AYTEN
|ÇEKİL
|ELAZIĞ
|4
|NAZMİ
|GÜRBÜZ
|ELAZIĞ
|5
|MESUT
|BASKAN
|ERZİNCAN
|1
|AYHAN
|DOĞAN
|ERZİNCAN
|2
|TUĞRUL
|YILDIRIM
|ERZURUM
|1
|NACİ
|TURAN
|ERZURUM
|2
|NAMİYE
|SINIRKAYA
|ERZURUM
|3
|GENÇAY
|UĞRAŞ
|ERZURUM
|4
|SERHAT CAN
|EŞ
|ERZURUM
|5
|TACETTİN
|KIZILOĞLU
|ERZURUM
|6
|YUNUS
|POLAT
|ESKİŞEHİR
|1
|UTKU
|ÇAKIRÖZER
|ESKİŞEHİR
|2
|JALE NUR
|SÜLLÜ
|ESKİŞEHİR
|3
|NURAY
|AKÇASOY
|ESKİŞEHİR
|4
|MEHMET ENGİN
|ÇAKMAK
|ESKİŞEHİR
|5
|SİNAN
|ÖZKAR
|ESKİŞEHİR
|6
|SİBEL
|YEŞİLDAL
|ESKİŞEHİR
|7
|METİN
|TOMSUK
|GAZİANTEP
|1
|BAYRAM
|YILMAZKAYA
|GAZİANTEP
|2
|İRFAN
|KAPLAN
|GAZİANTEP
|3
|HÜSEYİN
|YALÇIN
|GAZİANTEP
|4
|ÖZGÜR
|YILMAZ
|GAZİANTEP
|5
|HASAN
|ÖZTÜRKMEN
|GAZİANTEP
|6
|HÜSEYİN CAHİT
|KARGINER
|GAZİANTEP
|7
|NACİ
|KILIÇ
|GAZİANTEP
|8
|ADİLE MERVE
|ALTINBAŞ YILMAZ
|GAZİANTEP
|9
|NESRİN
|TUNCEL
|GAZİANTEP
|10
|SELİM
|KARAHAN
|GAZİANTEP
|11
|ERDİNÇ
|TÜTÜNCÜLER
|GAZİANTEP
|12
|NERİN
|TÜRKMEN
|GAZİANTEP
|13
|YILMAZ
|DEMİRDELEN
|GAZİANTEP
|14
|MEHMET TURAN
|GÜNDOĞDU
|GİRESUN
|1
|NECATİ
|TIĞLI
|GİRESUN
|2
|REŞAT NURİ
|ÖZDEMİR
|GİRESUN
|3
|İBRAHİM
|AKGÜN
|GİRESUN
|4
|SUAT
|ÖNDAŞ
|GÜMÜŞHANE
|1
|MAHİR
|CAN
|GÜMÜŞHANE
|2
|RAMAZAN
|AYAS
|HAKKARİ
|1
|NAZIM
|DEMİR
|HAKKARİ
|2
|ERŞAT
|İNAN
|HAKKARİ
|3
|NAZMİ
|KIZILBAN
|HATAY
|1
|MEHMET
|GÜZELMANSUR
|HATAY
|2
|SUZAN
|ŞAHİN
|HATAY
|3
|SERKAN
|TOPAL
|HATAY
|4
|İSMET
|TOKDEMİR
|HATAY
|5
|MEHMET RİYAT
|KIRMIZIOĞLU
|HATAY
|6
|HASAN RAMİZ
|PARLAR
|HATAY
|7
|NERMİN
|YILDIRIM KARA
|HATAY
|8
|GÖKHAN
|ÖZER
|HATAY
|9
|BİLGEN
|DUMAN
|HATAY
|10
|HAMİDE
|VURAL
|HATAY
|11
|DÖNDÜ DİLAN
|KARTAL
|IĞDIR
|1
|METİN
|OVA
|IĞDIR
|2
|İDRİS
|AKTAŞ
|ISPARTA
|1
|MUSTAFA
|CEYHAN
|ISPARTA
|2
|İSA ÖNDER
|DİNÇTÜRK
|ISPARTA
|3
|ZAFER
|SAĞLAM
|ISPARTA
|4
|EYUP
|ERSOY
|İSTANBUL-1
|1
|İBRAHİM ÖZDEN
|KABOĞLU
|İSTANBUL-1
|2
|MEHMET AKİF
|HAMZAÇEBİ
|İSTANBUL-1
|3
|GAMZE
|AKKUŞ İLGEZDİ
|İSTANBUL-1
|4
|ONURSAL
|ADIGÜZEL
|İSTANBUL-1
|5
|FETHİ
|AÇIKEL
|İSTANBUL-1
|6
|GÜRSEL
|TEKİN
|İSTANBUL-1
|7
|İLHAN
|KESİCİ
|İSTANBUL-1
|8
|OĞUZ KAAN
|SALICI
|İSTANBUL-1
|9
|MAHMUT
|TANAL
|İSTANBUL-1
|10
|SALİHA SERA
|KADIGİL SÜTLÜ
|İSTANBUL-1
|11
|HÜSEYİN EMRE
|BAĞCE
|İSTANBUL-1
|12
|MUSTAFA OKTAY
|AKSU
|İSTANBUL-1
|13
|HASAN
|UZUNYAYLA
|İSTANBUL-1
|14
|MUSTAFA
|ÖZTAŞKIN
|İSTANBUL-1
|15
|TAHSİN
|USTA
|İSTANBUL-1
|16
|HÜSEYİN
|SAĞ
|İSTANBUL-1
|17
|BERİL
|ÖNER
|İSTANBUL-1
|18
|YÜKSEL
|TAŞKIN
|İSTANBUL-1
|19
|HASAN BASRİ
|ÖZBEK
|İSTANBUL-1
|20
|DENİZ DOĞAN
|GÜNAY
|İSTANBUL-1
|21
|ERTAN
|AKSOY
|İSTANBUL-1
|22
|NURAY
|ÇEPNİ
|İSTANBUL-1
|23
|DUYGU
|ÇELİK
|İSTANBUL-1
|24
|ARZU
|ÖZALP
|İSTANBUL-1
|25
|PINAR
|UZUN
|İSTANBUL-1
|26
|TUBA
|TORUN
|İSTANBUL-1
|27
|ALİ RIZA
|YILDIRIM
|İSTANBUL-1
|28
|YÜCEL
|OTO
|İSTANBUL-1
|29
|MURAT
|CİRAV
|İSTANBUL-1
|30
|MELİS
|TİMUR
|İSTANBUL-1
|31
|EMRE
|AKKUŞ
|İSTANBUL-1
|32
|ÇETİN
|DÜZCE
|İSTANBUL-1
|33
|AYLİN
|SARITAŞ
|İSTANBUL-1
|34
|GAZİ
|KARAKURT
|İSTANBUL-1
|35
|TİMUÇİN
|GÜLTEKİN
|İSTANBUL-2
|1
|KADRİ ENİS
|BERBEROĞLU
|İSTANBUL-2
|2
|AYKUT
|ERDOĞDU
|İSTANBUL-2
|3
|AHMET ÜNAL
|ÇEVİKÖZ
|İSTANBUL-2
|4
|MUSTAFA SEZGİN
|TANRIKULU
|İSTANBUL-2
|5
|YÜKSEL MANSUR
|KILINÇ
|İSTANBUL-2
|6
|YUNUS
|EMRE
|İSTANBUL-2
|7
|GÖKAN
|ZEYBEK
|İSTANBUL-2
|8
|ALİ
|ŞEKER
|İSTANBUL-2
|9
|DERYA
|ŞENTÜRK
|İSTANBUL-2
|10
|MEHMET
|DİRİBAŞ
|İSTANBUL-2
|11
|MERSİN
|BALKAN
|İSTANBUL-2
|12
|BAHATTİN
|TURNALI
|İSTANBUL-2
|13
|FERHAT
|EPÖZDEMİR
|İSTANBUL-2
|14
|İSMAİL
|YÜKSEL
|İSTANBUL-2
|15
|ADNAN
|AYBER
|İSTANBUL-2
|16
|BURAK KAAN
|YILMAZSOY
|İSTANBUL-2
|17
|CANAN
|SEZENLER
|İSTANBUL-2
|18
|HACER
|FOGGO
|İSTANBUL-2
|19
|GÜVEN
|KARATAŞ
|İSTANBUL-2
|20
|YUSUF KENAN
|KOLAT
|İSTANBUL-2
|21
|VEYSİ SİNAN
|BOZDEMİR
|İSTANBUL-2
|22
|CEM CENGİZ
|YILMAZ
|İSTANBUL-2
|23
|ECE
|BATUMLU TALAS
|İSTANBUL-2
|24
|PELİN
|YURDAKUL
|İSTANBUL-2
|25
|ŞEYMA
|DUMRUL
|İSTANBUL-2
|26
|YUSUF
|ERGÜVEN
|İSTANBUL-2
|27
|ÖZGÜR
|DÜZGÜN
|İSTANBUL-2
|28
|DENİZ
|KAYA
|İSTANBUL-3
|1
|ENGİN
|ALTAY
|İSTANBUL-3
|2
|ERDOĞAN
|TOPRAK
|İSTANBUL-3
|3
|MEHMET
|BEKAROĞLU
|İSTANBUL-3
|4
|ZEYNEL
|EMRE
|İSTANBUL-3
|5
|SİBEL
|ÖZDEMİR
|İSTANBUL-3
|6
|ÖZGÜR
|KARABAT
|İSTANBUL-3
|7
|TURAN
|AYDOĞAN
|İSTANBUL-3
|8
|EMİNE GÜLİZAR
|EMECAN
|İSTANBUL-3
|9
|NAZIR CİHANGİ
|İSLAM
|İSTANBUL-3
|10
|TURAN
|HANÇERLİ
|İSTANBUL-3
|11
|BAYRAMALİ
|ÇEŞMECİ
|İSTANBUL-3
|12
|ALİ ULVİ
|GÖKBULAK
|İSTANBUL-3
|13
|MEHMET SAİT
|YÜCEL
|İSTANBUL-3
|14
|ALİ MUHİTTİN
|TIĞLI
|İSTANBUL-3
|15
|SİNAN
|KARAHAN
|İSTANBUL-3
|16
|SİNAN KARACA
|ÖZTÜRK
|İSTANBUL-3
|17
|MAHFUZ
|YETÜT
|İSTANBUL-3
|18
|ŞAHANIM
|METER
|İSTANBUL-3
|19
|IRMAK NERİMAN
|NEBİOĞLU
|İSTANBUL-3
|20
|YAĞMUR
|GEYGEL
|İSTANBUL-3
|21
|ENGİN
|ERTAÇ
|İSTANBUL-3
|22
|CEMİL CAN
|DİNÇ
|İSTANBUL-3
|23
|AYCAN ERİNSEL
|ÖZİSTEK
|İSTANBUL-3
|24
|HÜSEYİN
|ÖZKAHRAMAN
|İSTANBUL-3
|25
|SEDA
|ÖNDER
|İSTANBUL-3
|26
|BEKTAŞ
|DAVUTOĞLU
|İSTANBUL-3
|27
|ARZU
|ATTEPE
|İSTANBUL-3
|28
|HÜSEYİN
|DURAN
|İSTANBUL-3
|29
|ERDAL
|SARIKAYA
|İSTANBUL-3
|30
|ELİF
|KESKİNEL ÜLKER
|İSTANBUL-3
|31
|ALİ OSMAN
|ÖZDİLEK
|İSTANBUL-3
|32
|KEMAL
|ÖZKİRAZ
|İSTANBUL-3
|33
|İLYAS
|DUMAN
|İSTANBUL-3
|34
|OSMAN
|TELLİOĞLU
|İSTANBUL-3
|35
|ŞEBNEM NUR
|ÇALIŞKAN
|İZMİR-1
|1
|AHMET TUNCAY
|ÖZKAN
|İZMİR-1
|2
|MURAT
|BAKAN
|İZMİR-1
|3
|ÖZCAN
|PURÇU
|İZMİR-1
|4
|KANİ
|BEKO
|İZMİR-1
|5
|MEHMET ALİ
|ÇELEBİ
|İZMİR-1
|6
|TACETTİN
|BAYIR
|İZMİR-1
|7
|EDNAN
|ARSLAN
|İZMİR-1
|8
|SEFER
|İPEKLİ
|İZMİR-1
|9
|KAZIM
|UMDULAR
|İZMİR-1
|10
|NİLAY
|KÖKKILINÇ
|İZMİR-1
|11
|EZGİ DENİZ DENİZ
|URUNGA
|İZMİR-1
|12
|DEVRİM BARIŞ
|ÇELİK
|İZMİR-1
|13
|ZEKİYE SEDA
|SÖNMEZ
|İZMİR-1
|14
|ŞENER
|AKDEMİR
|İZMİR-2
|1
|KEMAL
|KILIÇDAROĞLU
|İZMİR-2
|2
|SELİN SAYEK
|BÖKE
|İZMİR-2
|3
|KAMİL OKYAY
|SINDIR
|İZMİR-2
|4
|ATİLA
|SERTEL
|İZMİR-2
|5
|SEVDA ERDAN
|KILIÇ
|İZMİR-2
|6
|MAHİR
|POLAT
|İZMİR-2
|7
|BEDRİ
|SERTER
|İZMİR-2
|8
|İDRİS
|YAVUZYILMAZ
|İZMİR-2
|9
|ALİ
|ENGİN
|İZMİR-2
|10
|SALİH
|ÖZÇİFÇİ
|İZMİR-2
|11
|MEHMET
|BİRLİK
|İZMİR-2
|12
|ONUR KADİR
|ERYÜCE
|İZMİR-2
|13
|HATİCE
|ZEYBEK
|İZMİR-2
|14
|EBRU
|OKAY
|KAHRAMANMARAŞ
|1
|ALİ
|ÖZTUNÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|2
|SELİM
|SÜMEN
|KAHRAMANMARAŞ
|3
|MEHMET
|ÇARMAN
|KAHRAMANMARAŞ
|4
|FAİK
|KILINÇ
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|ONUR
|GÜRBÜZ
|KAHRAMANMARAŞ
|6
|AYŞEGÜL
|YAYCIOĞLU
|KAHRAMANMARAŞ
|7
|UĞUR
|ŞEVRAN
|KAHRAMANMARAŞ
|8
|AZİZE
|ÇUHADAR
|KARABÜK
|1
|HÜSEYİN AVNİ
|AKSOY
|KARABÜK
|2
|SEDAT
|KARAOĞLU
|KARABÜK
|3
|GÜLSÜN
|BENİÇ
|KARAMAN
|1
|İSMAİL ATAKAN
|ÜNVER
|KARAMAN
|2
|HAKAN GÜRSEL
|AKBULUT
|KARAMAN
|3
|YUSUF
|BAŞTUĞ
|KARS
|1
|FATİH KAMİL
|ERKOÇ
|KARS
|2
|HATİCE
|GÜVENSOY
|KARS
|3
|AYSEL
|SADAK İLTAŞ
|KASTAMONU
|1
|HASAN
|BALTACI
|KASTAMONU
|2
|AYŞEGÜL
|SOYLU MUSLU
|KASTAMONU
|3
|DEVRİM
|EZGİ ÖZALP
|KAYSERİ
|1
|ÇETİN
|ARIK
|KAYSERİ
|2
|AHMET
|YILDIZ
|KAYSERİ
|3
|AŞKIN
|GENÇ
|KAYSERİ
|4
|İBRAHİM
|KAAN
|KAYSERİ
|5
|MAZHAR OĞUZ
|ÖZSOY
|KAYSERİ
|6
|GONCA YELDA
|ORHAN
|KAYSERİ
|7
|RECEP
|BULUT
|KAYSERİ
|8
|METİN
|KANTARCI
|KAYSERİ
|9
|KADİM
|ŞAHİN
|KAYSERİ
|10
|NİZAMETTİN
|TEMEL
|KIRIKKALE
|1
|AHMET
|ÖNAL
|KIRIKKALE
|2
|GÜLLÜ
|AYKUT
|KIRIKKALE
|3
|ÜMİT
|COŞGUN
|KIRKLARELİ
|1
|TÜRABİ
|KAYAN
|KIRKLARELİ
|2
|VECDİ
|GÜNDOĞDU
|KIRKLARELİ
|3
|İNCİ
|TUNÇ
|KIRŞEHİR
|1
|METİN
|İLHAN
|KIRŞEHİR
|2
|ÇAĞDAŞ
|GÖKALP
|KİLİS
|1
|ALİ
|TUNA
|KİLİS
|2
|MEHMET ALİ
|AĞCABAY
|KOCAELİ
|1
|FATMA
|KAPLAN HÜRRİYET
|KOCAELİ
|2
|HAYDAR
|AKAR
|KOCAELİ
|3
|TAHSİN
|TARHAN
|KOCAELİ
|4
|MÜHİP
|KANKO
|KOCAELİ
|5
|OSMAN ANIL
|ACURMAN
|KOCAELİ
|6
|EBRU
|KÜÇÜKAYDIN
|KOCAELİ
|7
|YEŞİM
|AKPINAR
|KOCAELİ
|8
|ORKUN
|UTKUBAŞ
|KOCAELİ
|9
|İSMAİL
|DEMİR
|KOCAELİ
|10
|MEHMET TAMER
|SOLAKOĞLU
|KOCAELİ
|11
|SEZER NİLGÜN
|AYDIN
|KOCAELİ
|12
|TUĞMAN
|KAYALI
|KOCAELİ
|13
|ZEYNEP ÇİĞDEM
|CANBAZ
|KONYA
|1
|ABDULLATİF
|ŞENER
|KONYA
|2
|ABDÜLKADİR
|KARADUMAN
|KONYA
|3
|HASAN
|SARIMEHMETOĞLU
|KONYA
|4
|SAİM
|SEZEN
|KONYA
|5
|NİHAL
|EKEN
|KONYA
|6
|ALİ
|SAYAR
|KONYA
|7
|İSMAİL
|ÜNSAL
|KONYA
|8
|ORHAN
|KAYA
|KONYA
|9
|NAZİFE
|DEMİRHAN
|KONYA
|10
|MEMDUH ERDEN
|KÖKBUDAK
|KONYA
|11
|SEFER
|İPEK
|KONYA
|12
|HİKMET
|BALCI
|KONYA
|13
|ŞENİZ
|KURTULUŞ
|KONYA
|14
|MEHMET
|YURTSEVEN
|KONYA
|15
|HASAN
|PEKTEKİN
|KÜTAHYA
|1
|ALİ FAZIL
|KASAP
|KÜTAHYA
|2
|ŞEREF
|HAN
|KÜTAHYA
|3
|ZELİHA
|AKSAZ ŞAHBAZ
|KÜTAHYA
|4
|MEHMET AYDIN
|UZUN
|KÜTAHYA
|5
|RIDVAN
|ÇAKIR
|MALATYA
|1
|VELİ
|AĞBABA
|MALATYA
|2
|HULİSİ
|PORGALI
|MALATYA
|3
|SONER
|GÖKÇE
|MALATYA
|4
|BERNA
|KARADAŞ
|MALATYA
|5
|EMİN
|DÖNMEZ
|MALATYA
|6
|MAHMUT
|AKBIYIK
|MANİSA
|1
|ÖZGÜR
|ÖZEL
|MANİSA
|2
|AHMET VEHBİ
|BAKIRLIOĞLU
|MANİSA
|3
|BEKİR
|BAŞEVİRGEN
|MANİSA
|4
|SABRİ
|TEMEL
|MANİSA
|5
|ABDULLAH
|SAKA
|MANİSA
|6
|HAYRİYE
|HACET
|MANİSA
|7
|SANİYE
|AĞGÜL
|MANİSA
|8
|ÇETİN
|KURTULUŞ
|MANİSA
|9
|NURİTTİN
|DİNGAZ
|MANİSA
|10
|LALE
|ERDOĞAN TUNÇER
|MARDİN
|1
|MAHMUT
|DUYAN
|MARDİN
|2
|ERKAN
|MEHMETOĞLU
|MARDİN
|3
|ABDULVAHAP
|AY
|MARDİN
|4
|ABDULKADİR
|TURAN
|MARDİN
|5
|AYGÜL
|KILIÇ BAŞBOĞA
|MARDİN
|6
|ENGİN
|ORAL
|MERSİN
|1
|CENGİZ
|GÖKÇEL
|MERSİN
|2
|ALPAY
|ANTMEN
|MERSİN
|3
|ALİ MAHİR
|BAŞARIR
|MERSİN
|4
|NEVİN
|ZAİMOĞLU
|MERSİN
|5
|MEHMET
|SAYDAM
|MERSİN
|6
|CAVİDAN
|DEMİRAĞ
|MERSİN
|7
|SEYİT
|ÖZANANAR
|MERSİN
|8
|ALPER
|TURNA
|MERSİN
|9
|ALPTEKİN
|ESER
|MERSİN
|10
|DİLARA
|ÖZKINA
|MERSİN
|11
|KENAN
|HAZAR
|MERSİN
|12
|HİDAYET
|OĞUZ
|MERSİN
|13
|SİBEL GAZİ
|TABEL
|MUĞLA
|1
|MÜRSEL
|ALBAN
|MUĞLA
|2
|SUAT
|ÖZCAN
|MUĞLA
|3
|BURAK
|ERBAY
|MUĞLA
|4
|SÜLEYMAN
|GİRGİN
|MUĞLA
|5
|İBRAHİM
|ERTÜRK
|MUĞLA
|6
|EMİNE
|YENİLMEZ AYDEMİR
|MUĞLA
|7
|YAMAÇ
|KAYA
|MUŞ
|1
|YILMAZ
|ÇETİNKAYA
|MUŞ
|2
|YILDIRIM
|PAÇAL
|MUŞ
|3
|CEMAL
|KOÇHAN
|MUŞ
|4
|NUR MUHAMMED
|KARAHAN
|NEVŞEHİR
|1
|FARUK
|SARIASLAN
|NEVŞEHİR
|2
|FULYA GÜLŞEN
|ALTINSOY
|NEVŞEHİR
|3
|MEHMET
|BİLGİN
|NİĞDE
|1
|ÖMER FETHİ
|GÜRER
|NİĞDE
|2
|AHMET OĞUZ
|ÖZMEN
|NİĞDE
|3
|NAGİHAN
|ESKİOĞLU
|ORDU
|1
|SEYİT
|TORUN
|ORDU
|2
|MUSTAFA
|ADIGÜZEL
|ORDU
|3
|ONUR
|ÇAM
|ORDU
|4
|SEBANUR
|ÖZDEMİR
|ORDU
|5
|SAİT
|KAPICIOĞLU
|ORDU
|6
|NAZIM YİĞİT
|GÜNAY
|OSMANİYE
|1
|BAHA
|ÜNLÜ
|OSMANİYE
|2
|MEHMET ORHUN
|DÖĞÜŞCÜ
|OSMANİYE
|3
|İRFAN
|ERDEM
|OSMANİYE
|4
|HAKKI SAYMAN
|SAYGILI
|RİZE
|1
|REMZİ
|KAZMAZ
|RİZE
|2
|AYSEL
|TAŞKIN
|RİZE
|3
|KEMAL ÖZGÜR
|KAHRAMAN
|SAKARYA
|1
|ENGİN
|ÖZKOÇ
|SAKARYA
|2
|MEHMET
|SELÇUK
|SAKARYA
|3
|ELİF
|YAR
|SAKARYA
|4
|REFİK
|KARAKAŞ
|SAKARYA
|5
|MEHMET DERYA
|BAĞDAT
|SAKARYA
|6
|AYTÜL
|UŞAKLIGİL
|SAKARYA
|7
|GÖZDE NUR
|YILDIZ
|SAMSUN
|1
|KEMAL
|ZEYBEK
|SAMSUN
|2
|NESLİHAN
|HANCIOĞLU
|SAMSUN
|3
|HÜSEYİN
|ŞAHİN
|SAMSUN
|4
|MÜŞFİK VEYSEL
|ERDOĞAN
|SAMSUN
|5
|MEHMET
|ÖZDAĞ
|SAMSUN
|6
|ARZU
|SABUNCU
|SAMSUN
|7
|MURAT
|ÇAN
|SAMSUN
|8
|YILMAZ
|KARAGÖZ
|SAMSUN
|9
|IŞIK
|ÖZKEFELİ
|SİİRT
|1
|CAHFER
|SAKLAN
|SİİRT
|2
|HİKMET
|AKAR
|SİİRT
|3
|HASAN
|ALP
|SİNOP
|1
|BARIŞ
|KARADENİZ
|SİNOP
|2
|ERDİNÇ
|ŞİMŞEK
|SİVAS
|1
|ULAŞ
|KARASU
|SİVAS
|2
|SİNAN
|ÖZTÜRK
|SİVAS
|3
|MALİKE EJDER
|YOLVEREN
|SİVAS
|4
|ALİ
|BALTA
|SİVAS
|5
|HASAN
|KILIÇ
|ŞANLIURFA
|1
|AZİZ
|AYDINLIK
|ŞANLIURFA
|2
|FETHİ
|YAMAÇ
|ŞANLIURFA
|3
|CEM
|KARAKEÇİLİ
|ŞANLIURFA
|4
|UĞUR
|MİZAN
|ŞANLIURFA
|5
|BAKIR
|AYDOĞDU
|ŞANLIURFA
|6
|HALAF
|AYYILDIZ
|ŞANLIURFA
|7
|MAHMUT
|YAZAR
|ŞANLIURFA
|8
|AHMET
|MÜSRİ
|ŞANLIURFA
|9
|FARUK
|AKAN
|ŞANLIURFA
|10
|SONGÜL
|ARSLAN
|ŞANLIURFA
|11
|MUSTAFA
|EREN
|ŞANLIURFA
|12
|AKİLE
|YEKTAŞ
|ŞANLIURFA
|13
|İBRAHİM HALİL
|YARIŞ
|ŞANLIURFA
|14
|KEMAL
|EŞSİZ
|ŞIRNAK
|1
|SABRİ
|KUYTAN
|ŞIRNAK
|2
|ABDULKERİM
|VARLI
|ŞIRNAK
|3
|GÜNDÜZ
|ÖKTEN
|ŞIRNAK
|4
|OSMAN
|YEREN
|TEKİRDAĞ
|1
|FAİK
|ÖZTRAK
|TEKİRDAĞ
|2
|İLHAMİ ÖZCAN
|AYGUN
|TEKİRDAĞ
|3
|CANDAN
|YÜCEER
|TEKİRDAĞ
|4
|EMRE
|KÖPRÜLÜ
|TEKİRDAĞ
|5
|ADEM
|DALGIÇ
|TEKİRDAĞ
|6
|İSMAİL
|DOĞAROĞLU
|TEKİRDAĞ
|7
|GÜLFER
|ÜMİT
|TOKAT
|1
|KADİM
|DURMAZ
|TOKAT
|2
|HASAN EFE
|UYAR
|TOKAT
|3
|ÇAĞDAŞ
|KURTGÖZ
|TOKAT
|4
|DURAN
|BELENE
|TOKAT
|5
|GÜLPERİ
|COŞAR
|TRABZON
|1
|AHMET
|KAYA
|TRABZON
|2
|ABDÜL KADİR
|ÇELEBİ
|TRABZON
|3
|HİKMET NURİ
|AYDIN
|TRABZON
|4
|FERDA
|KUDUNOĞLU
|TRABZON
|5
|İSMAİL
|KAYNAR
|TRABZON
|6
|MERTCAN
|FERO
|TUNCELİ
|1
|POLAT
|ŞAROĞLU
|TUNCELİ
|2
|MESUT
|COŞKUN
|UŞAK
|1
|ÖZKAN
|YALIM
|UŞAK
|2
|İSMET
|AKIN
|UŞAK
|3
|ALİ
|KARAOBA
|VAN
|1
|MEHMET
|KURUKCU
|VAN
|2
|FAHREDDİN
|ÇUYRAK
|VAN
|3
|HALUK
|TERZİOĞLU
|VAN
|4
|ŞANEL
|GÜLOĞLU
|VAN
|5
|ERKAN
|KAÇMAZ
|VAN
|6
|NEVZAT
|KOÇ
|VAN
|7
|NERİMAN
|KARTAL
|VAN
|8
|ŞAHİN
|ÖZTEKİN
|YALOVA
|1
|ÖZCAN
|ÖZEL
|YALOVA
|2
|ERTAN
|ŞENER
|YALOVA
|3
|MEHMET
|GÜREL
|YOZGAT
|1
|ALİ
|KEVEN
|YOZGAT
|2
|NADİR
|ÜNAL
|YOZGAT
|3
|RAKİBE
|ÖZGÜR KARSLIOĞLU
|YOZGAT
|4
|ŞAHİN
|BOZDEMİR
|ZONGULDAK
|1
|ÜNAL
|DEMİRTAŞ
|ZONGULDAK
|2
|DENİZ
|YAVUZYILMAZ
|ZONGULDAK
|3
|UMUT
|BAŞOĞLU
|ZONGULDAK
|4
|MERVE
|KIR
|ZONGULDAK
|5
|ÇİĞDEM
|ŞEKERCİ