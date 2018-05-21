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Son dakika… İşte CHP’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimler belli oldu. 600 kişilik milletvekili adaylık listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

android-time 16:49 21 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Son dakika… İşte CHP’nin 24 Haziran için milletvekili aday listesi
CHP'de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için yarışacak isimler belli oldu. 600 kişilik milletvekili adaylık listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2. bölge 1. sıradan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan, Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu.

İşte CHP milletvekili adaylarının tam listesi:

İLSIRA NOADISOYADI
ADANA01AYHANBARUT
ADANA02ORHANSÜMER
ADANA03MÜZEYYENŞEVKİN
ADANA04BURHANETTİNBULUT
ADANA05RIZAMETE
ADANA06OYATEKİN
ADANA07OSMAN BERKEDUVAN
ADANA08ERTANKARAOĞLU
ADANA09MUSTAFA KEMALÖZKAN
ADANA10BÜLENTÖĞRÜ
ADANA11BÜLENTMARAKLI
ADANA12BERFU SALICIYAKIT
ADANA13SIDIKAHALICIOĞLU
ADANA14ONURAKPINAR
ADANA15ÖZGÜR ULAŞILGIN
ADIYAMAN01ABDURRAHMANTUTDERE
ADIYAMAN02MUSTAFA HAKKANKILINÇ
ADIYAMAN03MAHMUT NEDİMEVLİ
ADIYAMAN04SONGÜL VARKİYILDIRIM
ADIYAMAN05MÜSLÜMASLANOĞLU
AFYONKARAHİSAR1BURCUKÖKSAL
AFYONKARAHİSAR2AHMET HAKANUYAN
AFYONKARAHİSAR3İSMAHANNERGİZ
AFYONKARAHİSAR4RAMAZANAKGÖZ
AFYONKARAHİSAR5ERTUĞRULYILMAZ
AFYONKARAHİSAR6HATİCEGÖKOĞLU
AĞRI1KEMALETTİNKOÇAK
AĞRI2MUHAMMEDASLAN
AĞRI3MEHMET SIDDIKYEL
AĞRI4MURATYILDIRIM
AKSARAY1ALİ ABBASERTÜRK
AKSARAY2RAMAZANFİDAN
AKSARAY3PELİNSUYILDIRIM
AKSARAY4ALİEŞMEKAYA
AMASYA1MUSTAFATUNCER
AMASYA2MEHMETGÖL
AMASYA3HÜSEYİNACAR
ANKARA 11TEKİNBİNGÖL
ANKARA 12LEVENTGÖK
ANKARA 13ALİ HAYDARHAKVERDİ
ANKARA 14BÜLENTKUŞOĞLU
ANKARA 15GAMZETAŞCIER
ANKARA 16EKREM KEREMOKTAY
ANKARA 17MEHMET HADİMİYAKUPOĞLU
ANKARA 18HÜSEYİN TARIKŞENGÜL
ANKARA 19ALİ HİKMETAKILLI
ANKARA 110AYLİNYAMAN
ANKARA 111UMUTERARSLAN
ANKARA 112KAMER GÖZAÇIKŞEN
ANKARA 113CANSELGÜVEN
ANKARA 21MURATEMİR
ANKARA 22YILDIRIMKAYA
ANKARA 23SEMRADİNÇER
ANKARA 24KENANNUHUT
ANKARA 25MURATKAVUNCU
ANKARA 26BEKİR SAMİDOĞAN
ANKARA 27ALİBEYYÜKSEL
ANKARA 28DENİZÇAKIR
ANKARA 29MUSTAFA NADİRER
ANKARA 210SUNAKERİMOĞLU
ANKARA 211BARIŞ CANSARAÇOĞLU
ANKARA 31AHMET HALUKKOÇ
ANKARA 32NİHATYEŞİL
ANKARA 33SERVETÜNSAL
ANKARA 34ALİBAŞKARAAĞAÇ
ANKARA 35AHMET ERSENÖZSOY
ANKARA 36AHMETMEŞE
ANKARA 37UMUTAKDOĞAN
ANKARA 38BATTALYILDIZ
ANKARA 39GÜLŞAH DENİZATALAR
ANKARA 310TEMEL BORGABUDAK
ANKARA 311İLKEÇAKAR
ANKARA 312BİLALYILMAZ
ANTALYA1DENİZBAYKAL
ANTALYA2ÇETİN OSMANBUDAK
ANTALYA3RAFETZEYBEK
ANTALYA4AYDINÖZER
ANTALYA5CAVİTARI
ANTALYA6FİGEN ALBUGAÇALIKUŞU
ANTALYA7SEVGİDOĞAN
ANTALYA8NUSRETBAYAR
ANTALYA9ŞENGÜLYEŞİLDAL
ANTALYA10VAHAPTUNCER
ANTALYA11KEMAL BİLALÖNER
ANTALYA12ALİTAKAVUT
ANTALYA13SİBELGEZEN
ANTALYA14NAZMİGÜNDÜZ
ANTALYA15ÖZLEMŞAHİN
ANTALYA16İSMAİL HAKKIGÜL
ARDAHAN1ÖZTÜRKYILMAZ
ARDAHAN2YUNUSDÜNDAR
ARTVİN1UĞURBAYRAKTUTAN
ARTVİN2YALÇINEMİRALİOĞLU
AYDIN1BÜLENTTEZCAN
AYDIN2HÜSEYİNYILDIZ
AYDIN3SÜLEYMANBÜLBÜL
AYDIN4MUSTAFA İBERYAARIKAN
AYDIN5ÖZLEM BURCUUĞAN SEVİM
AYDIN6KAANERÇETİN
AYDIN7KEMALGÜNERİ
AYDIN8FULYAÜSTÜNDAĞ
BALIKESİR1AHMETAKIN
BALIKESİR2FİKRETŞAHİN
BALIKESİR3ENSARAYTEKİN
BALIKESİR4İRFANBARIŞ
BALIKESİR5SEVALBOZKURT
BALIKESİR6ENDERBİÇKİ
BALIKESİR7NEŞEZENGİN
BALIKESİR8BERRİNGENÇOĞLU
BALIKESİR9OĞULCANKOÇAK
BARTIN1AYSUBANKOĞLU
BARTIN2FAHRİÖZSOY
BATMAN1AYHANIŞIK
BATMAN2KAYAHANKIRMIZITAŞ
BATMAN3NİHATDEMİR
BATMAN4BÜNYAMİNNAYMAN
BATMAN5HAMİTKESKİN
BAYBURT1İKBALOKUR
BİLECİK1YAŞARTÜZÜN
BİLECİK2FAİKAKARKARASU
BİNGÖL1VAHDETTİNUZUNYAYLA
BİNGÖL2MEHMETEVRAN
BİNGÖL3ÇETİNSAĞSÖZ
BİTLİS1SIDDIKGÖZEGER
BİTLİS2SÜLEYMANBAŞTÜRK
BİTLİS3TUFANSUBAŞI
BOLU1TANJUÖZCAN
BOLU2ÖZERÖZCAN
BOLU3HÜSEYİN CAHİTÇINGI
BURDUR1MEHMETGÖKER
BURDUR2RECEPMUTLUCAN
BURDUR3OSMANGÖK
BURSA 11LALEKARABIYIK
BURSA 12ERKANAYDIN
BURSA 13NURHAYATATLACA KAYIŞOĞLU
BURSA 14KAYIHANPALA
BURSA 15ÖZGÜRERDURSUN
BURSA 16GÜRKANESEN
BURSA 17DENİZBAYKAL
BURSA 18SERKANÖZTÜRK
BURSA 19İBRAHİMMART
BURSA 110AYTAÇŞAHİN
BURSA 21ORHANSARIBAL
BURSA 22YÜKSELÖZKAN
BURSA 23MUSTAFAŞENYURT
BURSA 24ERKANDÖNMEZ
BURSA 25SÜLEYMANAYYILMAZ
BURSA 26ŞAHİNSEVİNÇ
BURSA 27MERALALTUNTAŞ
BURSA 28KEMALATAN
BURSA 29BARANGÜNEŞ
BURSA 210HÜLYADİNK
ÇANAKKALE1MUHARREMERKEK
ÇANAKKALE2ÖZGÜRCEYLAN
ÇANAKKALE3METİN ÜMİTURAL
ÇANAKKALE4SONGÜLŞENTÜRKLÜ
ÇANKIRI1MURAT BERATATALAY
ÇANKIRI2İBRAHİMGÖNÜLTAŞ
ÇORUM1TUFANKÖSE
ÇORUM2BURÇİN SOLMAZPOLAT
ÇORUM3GÜRSELYILDIRIM
ÇORUM4MEHMETTAHTASIZ
DENİZLİ1GÜLİZAR BİÇERKARACA
DENİZLİ2KAZIMARSLAN
DENİZLİ3HAŞİM TEOMANSANCAR
DENİZLİ4ÜNALKARAOSMANOĞLU
DENİZLİ5ÖZGÜR SAVAŞBAYAR
DENİZLİ6İLHANÖZCAN
DENİZLİ7ŞENİZDOĞAN
DENİZLİ8BİLGEHANBURGUL
DİYARBAKIR1MAHMUT AZİZUSAL
DİYARBAKIR2TURGUTKILIÇ
DİYARBAKIR3MEHMET ŞERİFDOĞRU
DİYARBAKIR4AHMETÖZGÜVERCİN
DİYARBAKIR5BERİVANALABALIK
DİYARBAKIR6HEBUNKAPLAN
DİYARBAKIR7DENİZCANEŞİYOK
DİYARBAKIR8EMRAHANLI
DİYARBAKIR9GÜLAYEMRE
DİYARBAKIR10UMUTYETİŞSİN
DİYARBAKIR11ABDURRAHMAN BERATAKTAŞ
DİYARBAKIR12BEHİYEKÜDEN
DÜZCE1ZAFERTEBER
DÜZCE2İLKNUR BAŞAKTÜTÜNCÜ
DÜZCE3HASAN SERVETÖKTEM
EDİRNE1OKANGAYTANCIOĞLU
EDİRNE2EDİZÜN
EDİRNE3YAKUPATALAY
EDİRNE4ERDOĞANGÜMÜLCİNELİ
ELAZIĞ1GÜRSELEROL
ELAZIĞ2EMRAHÖZDEN
ELAZIĞ3AYTENÇEKİL
ELAZIĞ4NAZMİGÜRBÜZ
ELAZIĞ5MESUTBASKAN
ERZİNCAN1AYHANDOĞAN
ERZİNCAN2TUĞRULYILDIRIM
ERZURUM1NACİTURAN
ERZURUM2NAMİYESINIRKAYA
ERZURUM3GENÇAYUĞRAŞ
ERZURUM4SERHAT CAN
ERZURUM5TACETTİNKIZILOĞLU
ERZURUM6YUNUSPOLAT
ESKİŞEHİR1UTKUÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR2JALE NURSÜLLÜ
ESKİŞEHİR3NURAYAKÇASOY
ESKİŞEHİR4MEHMET ENGİNÇAKMAK
ESKİŞEHİR5SİNANÖZKAR
ESKİŞEHİR6SİBELYEŞİLDAL
ESKİŞEHİR7METİNTOMSUK
GAZİANTEP1BAYRAMYILMAZKAYA
GAZİANTEP2İRFANKAPLAN
GAZİANTEP3HÜSEYİNYALÇIN
GAZİANTEP4ÖZGÜRYILMAZ
GAZİANTEP5HASANÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP6HÜSEYİN CAHİTKARGINER
GAZİANTEP7NACİKILIÇ
GAZİANTEP8ADİLE MERVEALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP9NESRİNTUNCEL
GAZİANTEP10SELİMKARAHAN
GAZİANTEP11ERDİNÇTÜTÜNCÜLER
GAZİANTEP12NERİNTÜRKMEN
GAZİANTEP13YILMAZDEMİRDELEN
GAZİANTEP14MEHMET TURANGÜNDOĞDU
GİRESUN1NECATİTIĞLI
GİRESUN2REŞAT NURİÖZDEMİR
GİRESUN3İBRAHİMAKGÜN
GİRESUN4SUATÖNDAŞ
GÜMÜŞHANE1MAHİRCAN
GÜMÜŞHANE2RAMAZANAYAS
HAKKARİ1NAZIMDEMİR
HAKKARİ2ERŞATİNAN
HAKKARİ3NAZMİKIZILBAN
HATAY1MEHMETGÜZELMANSUR
HATAY2SUZANŞAHİN
HATAY3SERKANTOPAL
HATAY4İSMETTOKDEMİR
HATAY5MEHMET RİYATKIRMIZIOĞLU
HATAY6HASAN RAMİZPARLAR
HATAY7NERMİNYILDIRIM KARA
HATAY8GÖKHANÖZER
HATAY9BİLGENDUMAN
HATAY10HAMİDEVURAL
HATAY11DÖNDÜ DİLANKARTAL
IĞDIR1METİNOVA
IĞDIR2İDRİSAKTAŞ
ISPARTA1MUSTAFACEYHAN
ISPARTA2İSA ÖNDERDİNÇTÜRK
ISPARTA3ZAFERSAĞLAM
ISPARTA4EYUPERSOY
İSTANBUL-11İBRAHİM ÖZDENKABOĞLU
İSTANBUL-12MEHMET AKİFHAMZAÇEBİ
İSTANBUL-13GAMZEAKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-14ONURSALADIGÜZEL
İSTANBUL-15FETHİAÇIKEL
İSTANBUL-16GÜRSELTEKİN
İSTANBUL-17İLHANKESİCİ
İSTANBUL-18OĞUZ KAANSALICI
İSTANBUL-19MAHMUTTANAL
İSTANBUL-110SALİHA SERAKADIGİL SÜTLÜ
İSTANBUL-111HÜSEYİN EMREBAĞCE
İSTANBUL-112MUSTAFA OKTAYAKSU
İSTANBUL-113HASANUZUNYAYLA
İSTANBUL-114MUSTAFAÖZTAŞKIN
İSTANBUL-115TAHSİNUSTA
İSTANBUL-116HÜSEYİNSAĞ
İSTANBUL-117BERİLÖNER
İSTANBUL-118YÜKSELTAŞKIN
İSTANBUL-119HASAN BASRİÖZBEK
İSTANBUL-120DENİZ DOĞANGÜNAY
İSTANBUL-121ERTANAKSOY
İSTANBUL-122NURAYÇEPNİ
İSTANBUL-123DUYGUÇELİK
İSTANBUL-124ARZUÖZALP
İSTANBUL-125PINARUZUN
İSTANBUL-126TUBATORUN
İSTANBUL-127ALİ RIZAYILDIRIM
İSTANBUL-128YÜCELOTO
İSTANBUL-129MURATCİRAV
İSTANBUL-130MELİSTİMUR
İSTANBUL-131EMREAKKUŞ
İSTANBUL-132ÇETİNDÜZCE
İSTANBUL-133AYLİNSARITAŞ
İSTANBUL-134GAZİKARAKURT
İSTANBUL-135TİMUÇİNGÜLTEKİN
İSTANBUL-21KADRİ ENİSBERBEROĞLU
İSTANBUL-22AYKUTERDOĞDU
İSTANBUL-23AHMET ÜNALÇEVİKÖZ
İSTANBUL-24MUSTAFA SEZGİNTANRIKULU
İSTANBUL-25YÜKSEL MANSURKILINÇ
İSTANBUL-26YUNUSEMRE
İSTANBUL-27GÖKANZEYBEK
İSTANBUL-28ALİŞEKER
İSTANBUL-29DERYAŞENTÜRK
İSTANBUL-210MEHMETDİRİBAŞ
İSTANBUL-211MERSİNBALKAN
İSTANBUL-212BAHATTİNTURNALI
İSTANBUL-213FERHATEPÖZDEMİR
İSTANBUL-214İSMAİLYÜKSEL
İSTANBUL-215ADNANAYBER
İSTANBUL-216BURAK KAANYILMAZSOY
İSTANBUL-217CANANSEZENLER
İSTANBUL-218HACERFOGGO
İSTANBUL-219GÜVENKARATAŞ
İSTANBUL-220YUSUF KENANKOLAT
İSTANBUL-221VEYSİ SİNANBOZDEMİR
İSTANBUL-222CEM CENGİZYILMAZ
İSTANBUL-223ECEBATUMLU TALAS
İSTANBUL-224PELİNYURDAKUL
İSTANBUL-225ŞEYMADUMRUL
İSTANBUL-226YUSUFERGÜVEN
İSTANBUL-227ÖZGÜRDÜZGÜN
İSTANBUL-228DENİZKAYA
İSTANBUL-31ENGİNALTAY
İSTANBUL-32ERDOĞANTOPRAK
İSTANBUL-33MEHMETBEKAROĞLU
İSTANBUL-34ZEYNELEMRE
İSTANBUL-35SİBELÖZDEMİR
İSTANBUL-36ÖZGÜRKARABAT
İSTANBUL-37TURANAYDOĞAN
İSTANBUL-38EMİNE GÜLİZAREMECAN
İSTANBUL-39NAZIR CİHANGİİSLAM
İSTANBUL-310TURANHANÇERLİ
İSTANBUL-311BAYRAMALİÇEŞMECİ
İSTANBUL-312ALİ ULVİGÖKBULAK
İSTANBUL-313MEHMET SAİTYÜCEL
İSTANBUL-314ALİ MUHİTTİNTIĞLI
İSTANBUL-315SİNANKARAHAN
İSTANBUL-316SİNAN KARACAÖZTÜRK
İSTANBUL-317MAHFUZYETÜT
İSTANBUL-318ŞAHANIMMETER
İSTANBUL-319IRMAK NERİMANNEBİOĞLU
İSTANBUL-320YAĞMURGEYGEL
İSTANBUL-321ENGİNERTAÇ
İSTANBUL-322CEMİL CANDİNÇ
İSTANBUL-323AYCAN ERİNSELÖZİSTEK
İSTANBUL-324HÜSEYİNÖZKAHRAMAN
İSTANBUL-325SEDAÖNDER
İSTANBUL-326BEKTAŞDAVUTOĞLU
İSTANBUL-327ARZUATTEPE
İSTANBUL-328HÜSEYİNDURAN
İSTANBUL-329ERDALSARIKAYA
İSTANBUL-330ELİFKESKİNEL ÜLKER
İSTANBUL-331ALİ OSMANÖZDİLEK
İSTANBUL-332KEMALÖZKİRAZ
İSTANBUL-333İLYASDUMAN
İSTANBUL-334OSMANTELLİOĞLU
İSTANBUL-335ŞEBNEM NURÇALIŞKAN
İZMİR-11AHMET TUNCAYÖZKAN
İZMİR-12MURATBAKAN
İZMİR-13ÖZCANPURÇU
İZMİR-14KANİBEKO
İZMİR-15MEHMET ALİÇELEBİ
İZMİR-16TACETTİNBAYIR
İZMİR-17EDNANARSLAN
İZMİR-18SEFERİPEKLİ
İZMİR-19KAZIMUMDULAR
İZMİR-110NİLAYKÖKKILINÇ
İZMİR-111EZGİ DENİZ DENİZURUNGA
İZMİR-112DEVRİM BARIŞÇELİK
İZMİR-113ZEKİYE SEDASÖNMEZ
İZMİR-114ŞENERAKDEMİR
İZMİR-21KEMALKILIÇDAROĞLU
İZMİR-22SELİN SAYEKBÖKE
İZMİR-23KAMİL OKYAYSINDIR
İZMİR-24ATİLASERTEL
İZMİR-25SEVDA ERDANKILIÇ
İZMİR-26MAHİRPOLAT
İZMİR-27BEDRİSERTER
İZMİR-28İDRİSYAVUZYILMAZ
İZMİR-29ALİENGİN
İZMİR-210SALİHÖZÇİFÇİ
İZMİR-211MEHMETBİRLİK
İZMİR-212ONUR KADİRERYÜCE
İZMİR-213HATİCEZEYBEK
İZMİR-214EBRUOKAY
KAHRAMANMARAŞ1ALİÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ2SELİMSÜMEN
KAHRAMANMARAŞ3MEHMETÇARMAN
KAHRAMANMARAŞ4FAİKKILINÇ
KAHRAMANMARAŞ5ONURGÜRBÜZ
KAHRAMANMARAŞ6AYŞEGÜLYAYCIOĞLU
KAHRAMANMARAŞ7UĞURŞEVRAN
KAHRAMANMARAŞ8AZİZEÇUHADAR
KARABÜK1HÜSEYİN AVNİAKSOY
KARABÜK2SEDATKARAOĞLU
KARABÜK3GÜLSÜNBENİÇ
KARAMAN1İSMAİL ATAKANÜNVER
KARAMAN2HAKAN GÜRSELAKBULUT
KARAMAN3YUSUFBAŞTUĞ
KARS1FATİH KAMİLERKOÇ
KARS2HATİCEGÜVENSOY
KARS3AYSELSADAK İLTAŞ
KASTAMONU1HASANBALTACI
KASTAMONU2AYŞEGÜLSOYLU MUSLU
KASTAMONU3DEVRİMEZGİ ÖZALP
KAYSERİ1ÇETİNARIK
KAYSERİ2AHMETYILDIZ
KAYSERİ3AŞKINGENÇ
KAYSERİ4İBRAHİMKAAN
KAYSERİ5MAZHAR OĞUZÖZSOY
KAYSERİ6GONCA YELDAORHAN
KAYSERİ7RECEPBULUT
KAYSERİ8METİNKANTARCI
KAYSERİ9KADİMŞAHİN
KAYSERİ10NİZAMETTİNTEMEL
KIRIKKALE1AHMETÖNAL
KIRIKKALE2GÜLLÜAYKUT
KIRIKKALE3ÜMİTCOŞGUN
KIRKLARELİ1TÜRABİKAYAN
KIRKLARELİ2VECDİGÜNDOĞDU
KIRKLARELİ3İNCİTUNÇ
KIRŞEHİR1METİNİLHAN
KIRŞEHİR2ÇAĞDAŞGÖKALP
KİLİS1ALİTUNA
KİLİS2MEHMET ALİAĞCABAY
KOCAELİ1FATMAKAPLAN HÜRRİYET
KOCAELİ2HAYDARAKAR
KOCAELİ3TAHSİNTARHAN
KOCAELİ4MÜHİPKANKO
KOCAELİ5OSMAN ANILACURMAN
KOCAELİ6EBRUKÜÇÜKAYDIN
KOCAELİ7YEŞİMAKPINAR
KOCAELİ8ORKUNUTKUBAŞ
KOCAELİ9İSMAİLDEMİR
KOCAELİ10MEHMET TAMERSOLAKOĞLU
KOCAELİ11SEZER NİLGÜNAYDIN
KOCAELİ12TUĞMANKAYALI
KOCAELİ13ZEYNEP ÇİĞDEMCANBAZ
KONYA1ABDULLATİFŞENER
KONYA2ABDÜLKADİRKARADUMAN
KONYA3HASANSARIMEHMETOĞLU
KONYA4SAİMSEZEN
KONYA5NİHALEKEN
KONYA6ALİSAYAR
KONYA7İSMAİLÜNSAL
KONYA8ORHANKAYA
KONYA9NAZİFEDEMİRHAN
KONYA10MEMDUH ERDENKÖKBUDAK
KONYA11SEFERİPEK
KONYA12HİKMETBALCI
KONYA13ŞENİZKURTULUŞ
KONYA14MEHMETYURTSEVEN
KONYA15HASANPEKTEKİN
KÜTAHYA1ALİ FAZILKASAP
KÜTAHYA2ŞEREFHAN
KÜTAHYA3ZELİHAAKSAZ ŞAHBAZ
KÜTAHYA4MEHMET AYDINUZUN
KÜTAHYA5RIDVANÇAKIR
MALATYA1VELİAĞBABA
MALATYA2HULİSİPORGALI
MALATYA3SONERGÖKÇE
MALATYA4BERNAKARADAŞ
MALATYA5EMİNDÖNMEZ
MALATYA6MAHMUTAKBIYIK
MANİSA1ÖZGÜRÖZEL
MANİSA2AHMET VEHBİBAKIRLIOĞLU
MANİSA3BEKİRBAŞEVİRGEN
MANİSA4SABRİTEMEL
MANİSA5ABDULLAHSAKA
MANİSA6HAYRİYEHACET
MANİSA7SANİYEAĞGÜL
MANİSA8ÇETİNKURTULUŞ
MANİSA9NURİTTİNDİNGAZ
MANİSA10LALEERDOĞAN TUNÇER
MARDİN1MAHMUTDUYAN
MARDİN2ERKANMEHMETOĞLU
MARDİN3ABDULVAHAPAY
MARDİN4ABDULKADİRTURAN
MARDİN5AYGÜLKILIÇ BAŞBOĞA
MARDİN6ENGİNORAL
MERSİN1CENGİZGÖKÇEL
MERSİN2ALPAYANTMEN
MERSİN3ALİ MAHİRBAŞARIR
MERSİN4NEVİNZAİMOĞLU
MERSİN5MEHMETSAYDAM
MERSİN6CAVİDANDEMİRAĞ
MERSİN7SEYİTÖZANANAR
MERSİN8ALPERTURNA
MERSİN9ALPTEKİNESER
MERSİN10DİLARAÖZKINA
MERSİN11KENANHAZAR
MERSİN12HİDAYETOĞUZ
MERSİN13SİBEL GAZİTABEL
MUĞLA1MÜRSELALBAN
MUĞLA2SUATÖZCAN
MUĞLA3BURAKERBAY
MUĞLA4SÜLEYMANGİRGİN
MUĞLA5İBRAHİMERTÜRK
MUĞLA6EMİNEYENİLMEZ AYDEMİR
MUĞLA7YAMAÇKAYA
MUŞ1YILMAZÇETİNKAYA
MUŞ2YILDIRIMPAÇAL
MUŞ3CEMALKOÇHAN
MUŞ4NUR MUHAMMEDKARAHAN
NEVŞEHİR1FARUKSARIASLAN
NEVŞEHİR2FULYA GÜLŞENALTINSOY
NEVŞEHİR3MEHMETBİLGİN
NİĞDE1ÖMER FETHİGÜRER
NİĞDE2AHMET OĞUZÖZMEN
NİĞDE3NAGİHANESKİOĞLU
ORDU1SEYİTTORUN
ORDU2MUSTAFAADIGÜZEL
ORDU3ONURÇAM
ORDU4SEBANURÖZDEMİR
ORDU5SAİTKAPICIOĞLU
ORDU6NAZIM YİĞİTGÜNAY
OSMANİYE1BAHAÜNLÜ
OSMANİYE2MEHMET ORHUNDÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE3İRFANERDEM
OSMANİYE4HAKKI SAYMANSAYGILI
RİZE1REMZİKAZMAZ
RİZE2AYSELTAŞKIN
RİZE3KEMAL ÖZGÜRKAHRAMAN
SAKARYA1ENGİNÖZKOÇ
SAKARYA2MEHMETSELÇUK
SAKARYA3ELİFYAR
SAKARYA4REFİKKARAKAŞ
SAKARYA5MEHMET DERYABAĞDAT
SAKARYA6AYTÜLUŞAKLIGİL
SAKARYA7GÖZDE NURYILDIZ
SAMSUN1KEMALZEYBEK
SAMSUN2NESLİHANHANCIOĞLU
SAMSUN3HÜSEYİNŞAHİN
SAMSUN4MÜŞFİK VEYSELERDOĞAN
SAMSUN5MEHMETÖZDAĞ
SAMSUN6ARZUSABUNCU
SAMSUN7MURATÇAN
SAMSUN8YILMAZKARAGÖZ
SAMSUN9IŞIKÖZKEFELİ
SİİRT1CAHFERSAKLAN
SİİRT2HİKMETAKAR
SİİRT3HASANALP
SİNOP1BARIŞKARADENİZ
SİNOP2ERDİNÇŞİMŞEK
SİVAS1ULAŞKARASU
SİVAS2SİNANÖZTÜRK
SİVAS3MALİKE EJDERYOLVEREN
SİVAS4ALİBALTA
SİVAS5HASANKILIÇ
ŞANLIURFA1AZİZAYDINLIK
ŞANLIURFA2FETHİYAMAÇ
ŞANLIURFA3CEMKARAKEÇİLİ
ŞANLIURFA4UĞURMİZAN
ŞANLIURFA5BAKIRAYDOĞDU
ŞANLIURFA6HALAFAYYILDIZ
ŞANLIURFA7MAHMUTYAZAR
ŞANLIURFA8AHMETMÜSRİ
ŞANLIURFA9FARUKAKAN
ŞANLIURFA10SONGÜLARSLAN
ŞANLIURFA11MUSTAFAEREN
ŞANLIURFA12AKİLEYEKTAŞ
ŞANLIURFA13İBRAHİM HALİLYARIŞ
ŞANLIURFA14KEMALEŞSİZ
ŞIRNAK1SABRİKUYTAN
ŞIRNAK2ABDULKERİMVARLI
ŞIRNAK3GÜNDÜZÖKTEN
ŞIRNAK4OSMANYEREN
TEKİRDAĞ1FAİKÖZTRAK
TEKİRDAĞ2İLHAMİ ÖZCANAYGUN
TEKİRDAĞ3CANDANYÜCEER
TEKİRDAĞ4EMREKÖPRÜLÜ
TEKİRDAĞ5ADEMDALGIÇ
TEKİRDAĞ6İSMAİLDOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ7GÜLFERÜMİT
TOKAT1KADİMDURMAZ
TOKAT2HASAN EFEUYAR
TOKAT3ÇAĞDAŞKURTGÖZ
TOKAT4DURANBELENE
TOKAT5GÜLPERİCOŞAR
TRABZON1AHMETKAYA
TRABZON2ABDÜL KADİRÇELEBİ
TRABZON3HİKMET NURİAYDIN
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Son güncelleme: android-time 17:5121.05.2018
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