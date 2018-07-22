Son Dakika… İYİ Parti kurucularından Eryılmaz istifasını sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti’de şok bir istifa yaşandı... 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilere karşı direnen Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Eryılmaz istifa kararını twitter hesabından, “İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım” diyerek duyurdu. Eryılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi darbeye karşı verdiği mücadele sırasında ağır yaralanmıştı.

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU, SEÇİLEMEDİ

Partinin kurucuları arasında yer alan Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerinde Kayseri'den ikinci sıra adayı gösterildi ancak milletvekili seçilemedi.

İYİ Parti'de geçtiğimiz haftalarda sürpriz istifalar yaşandı. Balyoz kumpasında mağdur olan ve kamuoyunda Yörük Ali Paşa olarak bilinen Ali Aydın da geçtiğimiz hafta istifa etmişti.