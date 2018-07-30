Son dakika… İYİ Parti’de sıcak saatler: Meral Akşener ‘kurultay’ dedi

Partisini olağanüstü kurultaya götüren ve yeniden aday olmayacağını açıklalayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Başkanlık Divanı'nın topladı. Toplantı öncesi konuşan Akşener "Nerede eksik yaptık nerede fazla yaptık. Hangilerini bozamadık hangi problemleri çözemedik bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde sonuç almak için çaba gösterecek. Kurultayımıza hazırlık çalışmaları hızla bitirip 12 Ağustos’tan sonra yerel seçimler için ortaya çıkarıp toplantı yapacağız." dedi. Akşener, kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin ise açıklama yapmadı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı bugün toplanıyor. Parti genel merkezindeki toplantıda; olağanüstü kongre kararı alan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’in ikna edilmeye çalışılması bekleniyor.

ANDİCAN: “AKŞENER’LE DEVAM” DEDİ

Parti Genel Merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanı Ahat Andican “Meral Akşener, partiye dönmeye ve süreci yönetmeye karar vermis oldu.” dedi.

MERAL AKŞENER DİVAN ÖNCESİ KONUŞTU

Parti Genel Merkezi’nde toplantı öncesi açıklama yapan Meral Akşener ise 12 Ağustos’ta kurultaya gideceklerini duyurdu.

Akşener şunları söyledi: “Seçime girmemesi için her şey yapılmış. Partinin kurulmaması için de her şey yapılmış bir partinin 6 aylık sürede 5 milyon oy almış olması Türkiye'deki siyasi tarih açısından bakıldığında yarın okullarda okutulacak bir vakadır. Bir yönüyle böyle bakabiliriz. Hedeflerimizin somut ve yüksek olmuş olması ve o hedeflere ulaşamamış olmamız bakılıdığı zaman kendi adıma söylüyorum büyük bir hayal kırıklığıdır. Uzunca bir zaman arkadaşlarımızla konuştuk. Afyon'da konuştuk. Herkesi kendim dinledim. Biz demokrasinin rafa kalktığına inandığımız için, en azından biz işletelim için bir başarısızlık tanımı söz konusu ise o sorumluluk genel başkana aittir. Olağan üstü 12 Ağustos'ta olağanüstü kurultay kararını aldık.Nerede eksik yaptık nerede fazla yaptık. Hangilerini bozamadık hangi problemleri çözemedik bunları tartışıp bir sonuca ulaşacağız. Ondan sonra İYİ Parti yerel seçimlerde sonuç almak için çaba gösterecek. Kurultayımıza hazırlık çalışmaları hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra yerel seçimler için ortaya çıkarıp toplantı yapacağız.”

Akşener gazetecilerinden soru almadan toplantı salonuna girdi.