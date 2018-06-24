Son dakika… İYİ Partililer Çağlayan Adliyesi’ne gitti
Seçim sonuçlarındaki manipülasyon iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul teşkilatı harekete geçti. Ümit Özdağ liderliğindeki heyet Merter'deki İl Başkanlığından, Çağlayan Adliyesi'ne gitti. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ile görüşmek isteyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ binaya alınmadı.
Seçim sonuçlarındaki manipülasyon iddialarının ardından İYİ Parti İstanbul teşkilatı harekete geçti. Ümit Özdağ liderliğindeki heyet Merter'deki İl Başkanlığından, Çağlayan Adliyesi'ne gitti. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ile görüşmek isteyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ binaya alınmadı.